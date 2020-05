Direkter Kontakt zur Jugend ist für Kirchen unersetzbar

Mai und Juni sind die Monate der Kommunion und Konfirmation, doch durch das Coronavirus müssen die Gemeinden die Termine der kirchlichen Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit verschieben. Die Gemeinden sehen keine Alternative zur Präsenzkommunion und Präsenzkonfirmation. Neue Termine können nur provisorisch angedacht werden. Um den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen aber weiter aufrechtzuerhalten, lassen sich die Gemeinden kreative Alternativen einfallen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius steckte mitten in den Vorbereitungen der Kommunion, als die Kontaktverbote und Beschränkungen im Alltag begannen. Doch die Vorbereitung mit den Kindern und Eltern lief im Vorhinein sehr gut, was jetzt ein Vorteil ist, erklärte Anna Lena Drees, Gemeindeassistentin der Kirchengemeinde St. Bonifatius. Eine Alternative zum Präsenzunterricht gestaltete sich als Herausforderung, „aber wir versuchen das Beste auf der Situation zu machen.“

Clips im Internet Die Clips der Kirchengemeinde St. Bonifatius lassen sich über die öffentlich zugängliche Gemeindehomepage www.am-hagener-kreuz.de kostenlos ansehen.

Wöchentlicher Video-Blog

Anna Lena Drees startete eine Art Video-Blog für Erstkommunionkinder, auf dem jede Woche mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt Themen erklärt werden, von einzelnen Festtagen wie Ostern, über die Farben der liturgischen Gewänder bis hin zum Papst. Neben dem fünfminütigen Video gibt es auch Materialien, mit denen die Kinder weiterarbeiten können. Die Verschiebung der Kommunion bedeutet jedoch auf keinen Fall den Verzicht auf sie, so Drees: „Verschoben ist nicht aufgehoben, diese Botschaft vermitteln wir den Erstkommunionfamilien immer wieder. Die Videos von der Gemeindeassistentin wurden bereits mehrere hunderte Mal angeklickt: „Hier scheint ein gesellschaftlicher Trend durch. Diesen müssen wir auch in der Zukunft in der Gemeindearbeit beachten. Da weist Corona uns echt einen neuen Weg“, so Drees.

Die Konfirmationen in den beiden Gemeinden Wiblingwerde und Hohenlimburg der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Hohenlimburg hätten eigentlich am 7. Juni in Hohenlimburg und am 14. Juni in Wiblingwerde stattgefunden. „Es ist ein ganz besonderer Tag für die Konfis und deren Familien, und es ist sehr schade, dass er so nicht stattfinden kann“, erklärt Pfarrerin Dr. Tabea Esch. Alternativen zum Präsenzunterricht gibt es für die Konfirmanden ebenfalls übers Internet. Etwa einmal die Woche bekommen sie auf digitalem Weg eine „Challenge“, eine Aufgabe. So etwa ein Lieblingsrezept posten oder jemandem eine Freude machen, indem man ihn nach langer Zeit wieder einmal anruft. Auch per Video-Konferenz hat sich die Gruppe mit Pfarrerin Esch schon getroffen, denn sie weiß: „Das Wichtigste ist gerade, einfach in Kontakt zu bleiben.“ Neue Termine für die Konfirmationen der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Hohenlimburg sind für Herbst 2020 angedacht.

Freiwillige Video-Konferenzen

Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elsey hatte die Konfirmation in der Elseyer Kirche, der Kreuzkapelle und dem Paul-Gerhardt-Haus an Sonntagen im Mai geplant. Alternativen zum eigentlichen Präsenzunterricht für die Jugendlichen gibt es auch hier unter anderem Video-Konferenzen. Da nicht alle Jugendlichen frei über PC, Tablet oder Smartphone verfügen können, hat Jugendreferent Jörg Chilla von Beginn an klargestellt, dass es sich um ein freiwilliges Angebot zum Austausch. Bis heute nehmen regelmäßig Jugendliche das Angebot wahr.

Seit dem 17. Mai wurden die „Konfi-Familien“ zu ersten Präsenzgottesdiensten und einem großen ökumenischen „Online-Jugendgottesdienst“ am 29. Mai eingeladen. Wie es zukünftig mit der Konfirmation in den lutherischen Elseyer Gemeinden weitergehe, sei aber noch schwer planbar. „Wann und wie ein Unterricht stattfinden kann, wird parallel im Kirchenkreis auch am Runden Tisch diskutiert“, so Chilla. Zurzeit sein noch nicht absehbar, unter welchen Bedingungen Unterricht nach den Sommerferien gestaltet werden kann. „Als Kirchengemeinde suchen wir nach flexiblen Lösungen, um den Bedürfnissen der Jugendlichen und Familien entgegen zu kommen.“ Eine Alternative zur Präsenz kann sich auch der Jugendreferent nicht vorstellen. „Ich glaube nicht, dass es eine Alternative zu Präsenzkonfirmationen geben kann und muss.“ Alternative Konfirmationstermine sind in der evangelisch-lutherischen Gemeinde für den Herbst angedacht.