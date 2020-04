Ein Meter lange Ringelnatter schlängelt sich aus der Lenne

Als Devin Baier sich kürzlich an das Ufer der Lenne setzen wollte, staunte er nicht schlecht: Eine knapp ein Meter lange Schlange schlängelte sich neben ihm am Ufer entlang. „Ich bin dann näher hingegangen, weil es mir komisch vorkam, eine so große Schlange hier zu sehen“, sagt Baier.

Er hat sie dann beobachtet und gefilmt. Das Video sorgte auf der Facebookseite „Du bist Hohenlimburger, wenn..“ für Aufmerksamkeit. Schnell kursierten Fragen rund um die Sichtung: Um was für eine Art handelt es sich? Wurde das Tier vielleicht ausgesetzt?

Zischen und fauchen

Nachgefragt bei der Biologischen Station Hagen. Leiter Ralf Blauscheck hat sich eine Aufnahme der Schlange aus dem Video angesehen. Anhand der Perspektive lasse sich das Tier schwer einordnen, vieles spreche jedoch für eine Ringelnatter. „Diese Art ist an den Gewässerbereichen der Lenne gut vertreten und wird immer mal wieder gesichtet.“ Bis zu eineinhalb Meter könnten die Tiere lang werden. Gefährlich sind Ringelnattern für Menschen nicht, aber stören sollte man sie trotzdem nicht. „Bei Gefahr ringeln sie sich ein und zischen und fauchen“, sagt Blauscheck. „Sie können auch ihren Mageninhalt speien – wenn man die Flüssigkeit an die Hände bekommt, hat man da ein paar Tage mit zu tun.“ Denn das Sekret sei zwar nicht giftig, aber schwer von der Haut abzuwaschen.

Das Vorkommen der Tiere an der Lenne sei grundsätzlich ein gutes Zeichen, deute es doch auf Artenvielfalt hin. „Für uns ist es immer interessant, von solchen Sichtungen zu erfahren“, wirbt Blauscheck dafür, Fotos und Videos der Tiere an die Biologische Station zu schicken. Die Farbe der Ringelnatter variiert von schiefergrau bis grün- oder olivbraun. Markant sind bei der Art zwei gelbe, sichelförmige Nackenflecken, die auch als „Mondflecken” bezeichnet werden. „Bei der gesichteten Ringelnatter sind die Schuppen heller, das deutet darauf hin, dass sie sich vor der Häutung befindet.“