Erfolgreiche "Herzkino"-Filmproduzentin kommt aus Hagen

Hagen Ariane Krampe hat nach dem Abi Hagen verlassen und Karriere in München gemacht. Am Sonntag läuft ihr Film "Ein Sommer auf Elba".

Ariane Krampe ist gut im Geschäft. Am Sonntag, 24.Januar, läuft der mittlerweile 35. Film der Reihe „Ein Sommer in…“; die „Herzkino“-Reihe wird seit 2009 von Ariane Krampe produziert. Die erfolgreiche Produzentin ist gebürtige Hagenerin.

Vor sechs Jahren gründete die Rechtsanwältin die Firma „Ariane Krampe Filmproduktion“ mit Sitz in Grünwald bei München. Vorher war sie als Produzentin – zum Beispiel bei Bavaria Film und UFA - und als Geschäftsführerin und Produzentin bei Team Worx tätig. Die neue Folge, die am Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF läuft, trägt den Titel „Ein Sommer auf Elba“.

1961 in Hagen geboren

Rückblick: Ariane Krampe wurde 1961 in Hagen geboren. Nach dem Abitur an der Hildegardisschule zog sie nach Freiburg und studierte dort Rechtswissenschaften. Ihr 1. Staatsexamen, das Referendariat sowie das 2. Staatsexamen absolvierte sie in München. „Im Bereich Urheber- und Medienrecht“, sagt Ariane Krampe. Die Leidenschaft für Medien, Film und Fernsehen war also schon früh vorhanden...

Während des Studiums jobbte sie bei Radiosendern und bei der Bavaria Film in der Presseabteilung, später arbeitete sie dort als Rechtsanwältin in der Rechtsabteilung. „Seit Mitte der 1980er Jahre lebe ich mit einigen Unterbrechungen in München. Ich hab‘ auch viel in Köln und Berlin gearbeitet, hatte oft einen zweiten Wohnsitz“, blickt die erfolgreiche Geschäftsfrau zurück.

Theoretische Verträge mit Leben füllen

Ariane Krampe lacht. „Der Sprung war gar nicht so groß. Bei Bavaria Film hatte ich als Rechtsanwältin schon etliche Verträge für Filmproduktionen ausgearbeitet. Irgendwann hatte ich den Wunsch, die theoretischen Verträge mit Leben zu füllen. Mein damaliger Chef unterstützte mich dabei und ich durfte meine erste Produktion machen.“

1998 gründete sie gemeinsam mit Nico Hofmann ihre erste Produktionsfirma Team Worx Television & Film. Im Jahr 2000 wurde ihre Tochter, zwei Jahre später ihr Sohn in München geboren, „als Alleinerziehende war es nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Du hast ein schlechtes Gewissen, wenn die Kinder von einem Babysitter betreut werden, andererseits willst du im Job alles geben. Da hat man jeden Tag viele Bälle in der Luft“, sagt Ariane Krampe.

Im April 2015 gründete sie schließlich ihre alleinige Firma, die Ariane Krampe Filmproduktion, „ich habe fünf feste Mitarbeiter, und für die Dauer einer Produktion hab‘ ich 30 bis 40 freie Leute beschäftigt“, erläutert die 59-Jährige.

Romantische Komödien

Apropos Produktion: 2009 produzierte Ariane Krampe „Ein Sommer auf Long Island“, den ersten Teil der Reihe. „Ich entwickele die Filmidee, suche mir passende Autoren und biete den Pitch dann einem Sender an“, erklärt sie das generelle Prozedere. Die Reihe „Ein Sommer in…“ ist umschrieben mit „Herzkino“, „die Filme sind meist romantische Komödien mit modernen, geerdeten Protagonisten, die Konflikte durchleben und nicht selten bleibt das Ende offen“, unterstreicht die Produzentin.

Mit 35-köpfigem Team auf Elba

„Ein Sommer auf Elba“ sollte ursprünglich bereits im April 2020 gedreht werden, doch Corona machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung. „Wir waren nach dem ersten Lockdown das erste internationale Filmteam, das im Juli auf Elba einreisen durfte“, erinnert sich Ariane Krampe. Mit einem 35-köpfigen Team war sie fünf Wochen vor Ort „und wir waren alle unsagbar dankbar, dass wir wieder arbeiten durften.“

Das Drehbuch für „Ein Sommer in der Bretagne“ (es handelt sich um den 36. Film der Reihe) ist in Arbeit, „wenn alles glatt läuft, drehen wir im Sommer in Frankreich und der Film wird zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022 im ZDF ausgestrahlt“, blickt Ariane Krampe nach vorn.

Weitere Informationen

Pro Jahr werden meist zwei bis vier „Ein Sommer in …“-Filme gedreht, zwei Drittel der mittlerweile 35 Filme stammen von Ariane Krampe.

Zeitgleich arbeitet die Produzentin an etwa 30 Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstufen.

2014 wurde Ariane Krampe für die Romanverfilmung „Grenzgang“ mit dem Grimme-Preis belohnt, außerdem hat sie u.a. den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera erhalten.

Als Produzentin arbeitet sie für verschiedene Sender, u.a. ARD, ZDF und Pro 7, außerdem führt sie Gespräche mit Vertretern von Amazon und Netflix.