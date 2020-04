Erschreckende Hagener Parallelität 34 Jahre nach Tschernobyl

Plötzlich ist alles wieder so nah. Dabei ist es doch 34 Jahre her, dass auch Hagener Eltern ihre Kinder von Spielplätzen holten, weil Caesium und Iod im Zuge der Nuklear-Katastrophe von Tschernobyl die Luft über Hagen kontaminierten. Der 34. Jahrestag dieses Mega-Unglücks steht für den Hagener Raphael Gehrmann unter besonders furchteinflößenden Parallelitäten der Ereignisse. Denn aktuell brennen die Wälder in der Sperrzone von Tschernobyl und Ärzte warnen davor, dass radioaktive Wolken durch den Ostwind auch nach Deutschland getragen werden. Genau in diesen Tagen hätten Zeitzeugen der ersten und zweiten Tschernobyl-Generation eigentlich an Hagener Schulen sprechen sollen.

Mitarbeiter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hatten für das Zeitzeugen-Projekt in Hagen Zuschüsse beantragt. Die Einladungen zur Vorlage des Visumantrags bei der deutschen Botschaft in Minsk waren verschickt, die Flüge geplant und die Gesamtfinanzierung stand. Doch Corona machte allen Planungen einen Strich durch die Rechnung.

Für die Menschen in der Region heißt es „leben mit Tschernobyl“

„Und doch haben das Coronavirus und die Radioaktivität einiges gemeinsam: Man sieht sie nicht, man riecht und schmeckt sie nicht, und die Bedrohung ist nicht ohne Weiteres zu lokalisieren“, sagt Mit-Organisator Raphael Gehrmann. „Und noch eine weitere Parallele lässt sich aufzeigen: Es gab eine Normalität vor Corona und Tschernobyl und eine danach. Es wird für die Zukunft heißen: ein Leben mit Corona. Für die Menschen in Weißrussland heißt es seit 34 Jahren ein Leben mit Tschernobyl.“

Vieles ist heute in Weißrussland anders als vor der Explosion von Block 4 im Atomkraftwerk. Davon konnten sich einige Hagener noch Ende Oktober bei ihrem Besuch in Klimowitschi und Minsk überzeugen.

Eine der Zeitzeuginnen ist Zoja Kowaltschuk. Sie wohnte und arbeitete als Rettungsassistentin im stark verstrahlten Narowlja. Normalerweise fuhr sie mit ihrem Fahrer im Rettungswagen allein in die Dörfer des Landkreises, um den alten Menschen medizinische Hilfe zu leisten. Nach dem 26. April fuhren sie in acht Teams in die Sperrzone, um ohne jegliche Schutzkleidung die Alten und Kranken zu evakuieren. Von diesen 16 Personen leben heute noch vier. Ihr Fahrer erkrankte später an Krebs und starb im Alter von 30 Jahren. Ihre Familie wurde erst nach sechs Jahren 1992 nach Minsk evakuiert. Dort wohnt sie mit ihrer Familie bis heute im eigens erbauten Stadtteil Malinowka.

Immunschwäche bis heute spürbar in der Bevölkerung

„In den Hochhäusern haben wir mitgewohnt; Kinder und Enkelkinder kennengelernt. Die Lebensgeschichte ihrer älteren Tochter macht deutlich, unter welchen medizinischen und sozialen Problemen sie dort in den ersten Jahren gelitten haben“, sagt Raphael Gehrmann.

Die Schwächung des Immunsystems durch radioaktiv belastete Nahrungsmittel früherer Jahre sei bis heute deutlich spürbar. Auch die niedrige Geburtenrate und damit verbunden die geringer werdende Bevölkerung sind langfristige Folgen der Katastrophe vor 34 Jahren.

Aktuell wird über dem Reaktor ein zweiter Sarkophag gebaut, eines der größten Gebäude Europas – fast so groß wie die Cheops-Pyramide. Geplant ist er für 100 Jahre. „Doch müsste er 60-mal so alt werden wie die ägyptischen Pyramiden, um die Strahlung für die nächsten 240.000 Jahre zurückzuhalten“, sagt Gehrmann.

Katastrophen-Tourismus boomt – das Ziel als postapokalyptische Welt

Ganz aktuell spielen sich in Tschernobyl zwei besorgniserregende Dinge ab. Denn zum einen haben Waldbrände seit Anfang April eine 30-Kilometer-Zone rund um das unter einem Sarkophag liegende Kraftwerk niedergebrannt, was für hochgefährliche Rauchwolken gesorgt hat, die über Ostwinde auch nach Zentraleuropa geweht werden. Im Gebiet rund um den Reaktor hat es nach der Katastrophe großen radioaktiven Niederschlag gegeben, dessen Partikel über die Brände und Winde in die Atmosphäre gelangt sind. Experten registrierten zuletzt einen minimalen Caesium-Anstieg im Rest Europas.

Zum anderen gibt es ins Katastrophen-Gebiet nach Tschernobyl einen touristischen Boom, bei dem Touristen mit dem Blick in eine postapokalyptische Welt gelockt werden. Die Sperrzone als beliebtes Reiseziel. Der Spiegel berichtet, dass die Hauptattraktion für Besucher, die menschenleere Stadt Pripjat, von den Bränden verschont geblieben sei. Genau wie das Atomkraftwerk selbst und das militärische Objekt „Tschernobyl-2“.

Das ist die andere Seite einer Katastrophe, die auch 34 Jahre danach noch hoch aktuelle Auswirkungen hat.