Ersthelfer löschen Feuer nach Verkehrsunfall in Hagen

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend an der Schwerter Straße leicht verletzt.

Nach einer Kollision um 22.40 Uhr am Freitagabend an der Einmündung Sonntagsstraße/Schwerter Straße löschten Ersthelfer den Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Seat die Sonntagstraße in Richtung Schwerter Straße. An der Einmündung Sonntagstraße und Schwerter Straße missachtete der Seat die Vorfahrt eines Mercedes, der auf der Schwerter Straße fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision geriet der Mercedes in Brand. Ehrenamtliche Mitglieder der Löschgruppe Boele/Kabel, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Kollegen der Berufsfeuerwehr Hagen kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten.

Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Person leicht verletzt, sie konnten alle nach ambulanter Behandlung aus den Krankenhäusern entlassen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26.000,- Euro geschätzt

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Beamten der Polizei sperrten der Bereich für ca. 1 Stunde.