Fahndung: Hagenerin von Metallkugel am Kopf verletzt

Eppenhausen. Eine Fußgängerin ist am Samstagabend an der Eppenhauser Straße in Hagen von einer Metallkugel am Kopf getroffen worden.

Die Hagener Polizei sucht Zeugenhinweise für die dubiose Kopfverletzung einer Passantin. Die 38-Jährige ist am Samstagabend gegen 20 Uhr von einer Metallkugel am Kopf verletzt worden. Die Frau hielt sich vor einem Lebensmittelgeschäft auf der Eppenhauser Straße auf, als sie von einem zunächst unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Metallkugel mit einem Umfang von etwa sechs Millimetern handelte. Ein Knall war nicht zu hören.

Wer die Kugel verschossen hat, ist noch unklar, die Polizei hat bereits am Tattag erste Ermittlungen angestellt. Die Frau verletzte sich leicht an der Oberseite des Kopfes, ins Krankenhaus musste sie nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und stellten die Kugel sicher. Hinweise: 986-2066.