Faktor der Stadtidentität

Eines ist sicher: Auch ohne die Lasten der Corona-Krise verfügt die Stadt Hagen definitiv nicht über ausreichende Mittel, um das 2009 eröffnete Emil-Schumacher-Museum schon wieder für etwa zehn Millionen Euro zu sanieren. Zumal mit Mitteln aus irgendwelchen Förderprogrammen ohnehin kaum zu rechnen ist.

Wahr ist aber auch, dass eine frustrierte Schließung des Hauses – im Gegenzug müssten 6,3 Millionen Euro Landesförderung erstattet werden – keine seriöse Option sein kann. Das Hagener Kunstquartier mit seiner bis in Osthaus-Zeiten zurückgreifenden kunstgeschichtlichen Bedeutung in Frage zu stellen, käme der Aufgabe eines wesentlichen Elements der Stadtidentität gleich. Diese gilt es jetzt zu bewahren, ohne gleich „Koste es, was es wolle!“ hinterherzurufen.

Das Thema Schumacher-Museum, das stets erhebliche Akzeptanzprobleme in der Stadtgesellschaft hatte, bedarf des äußerst sensiblen Umgangs mit den Befindlichkeiten der Steuerbürger. Erst recht, wenn jetzt Millionen bereitgestellt werden sollen, die an anderer Stelle wieder fehlen.