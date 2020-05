Feuerwehr in Hagen ab sofort mit Drohnen im Einsatz

Die Feuerwehr der Stadt Hagen arbeitet jetzt mit dem Hagener Kopter-Club zusammen. Acht Mitglieder des Clubs haben sich bereit erklärt, die Rettungskräfte mit ihren Drohnen zu unterstützen, wenn ein Einsatz dies sinnvoll erscheinen lässt. Das kann vor allem bei Waldbränden der Fall sein, aber auch bei der Suche nach einer vermissten Person oder dem Aufspüren von Glutnestern an einem Brandort. „Wir wollen etwas für die Allgemeinheit tun und unsere Feuerwehr im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, beschreibt Vorsitzender Benno Janke die Motivation der Kopter-Piloten.

Drohnen bzw. Kopter seien in so mancher Situation einsatztaktisch gut zu nutzen, bestätigt Maik Hoheisel, Sprecher der Feuerwehr: „Wobei es stets dem Einsatzleiter obliegt, einen Drohnen-Piloten hinzuzuziehen.“ Die acht Clubmitglieder seien geschult worden und in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen worden. Sie würden nach den Richtlinien der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eingesetzt.

Mit Drohnenführerschein

Sämtliche für die Feuerwehr künftig tätigen Kopter-Piloten haben einen Drohnenführerschein vorzuweisen. Janke erklärte, im besten Fall könne der Einsatz einer Drohne die Anforderung eines Überwachungshubschraubers überflüssig machen. Eines der möglichen Szenarien, bei denen der Einsatz einer Drohne hilfreich sein kann, ist ein Unglück auf einer über die Autobahn führenden Brückenbaustelle. Mit dem Kopter wäre sofort zu erkennen, wie die Rettungskräfte am schnellsten an den Unfallort gelangen können, was vom Boden aus nicht unbedingt ersichtlich ist.

Aber auch bei Verunreinigungen der Flüsse und Seen (beispielsweise durch einen Ölfilm) in Hagen könnte mit einem Kopter schnell und effektiv gehandelt werden, da das Gerät beim Überfliegen des Gewässers den exakten Ort der Kontamination präzise bestimmten könnte. Erwiesen hat sich die Wirksamkeit der fliegenden Kameras bereits bei Waldbränden, so bei einem nächtlichen Bodenfeuer am Kuhlerkamp, bei dem die Feuerwehrleute mit Hilfe des Kopters unverzüglich die genaue Brandstelle lokalisieren konnten. „In der Dunkelheit im oder nahe am Wald zu fliegen, erfordert eine Menge Erfahrung, um nicht abzustürzen“, erläutert Janke, dem es normalerweise nicht erlaubt ist, sein Fluggerät nachts aufsteigen zu lassen.

Ausnahmen im Dienst der Feuerwehr

Im Dienste der Feuerwehr sind solche Ausnahmen jedoch gestattet. Dazu gehören auch Flüge, bei denen der Pilot den Sichtkontakt zu seinem Gerät verliert, sowie Flüge über Privatgrundstücke. Ähnlich wie bei Waldbränden verhält es sich bei Großbränden in Industriehalle, bei denen die Drohne Bereiche überfliegen und Glutnester ausfindig machen kann, die die Feuerwehrleute nicht betreten könnten.

Noch fliegen die Hagener Kopter-Piloten mit ihren eigenen Geräten, doch werden derzeit zwei Drohnentypen getestet, die auch bei höheren Windstärken zum Einsatz kommen könnten und zudem mit einer Wärmebildkamera ausgestattet sind. Fordert ein Einsatzleiter eine Drohne an, werden alle acht Vereinsmitglieder alarmiert. „So ist die Chance groß, dass wenigstens einer von uns Zeit hat und am Einsatz teilnehmen kann“, erläutert Janke. Versteht sich, dass die Piloten ehrenamtlich arbeiten und kein Geld für ihre Dienste erhalten.

Mitglieder gesucht Der Kopterclub und die Feuerwehr suchen für diese ehrenamtliche Tätigkeit noch weitere Mitglieder. Ein Kontakt kann über die Website www.kopter-hagen.de hergestellt werden. Dort sind auch weitere Informationen hinterlegt.

Janke betont, dass die Drohnen nicht dazu dienen, um Film- oder Fotoaufnahmen von Unglücksorten zu machen und diese womöglich noch zu veröffentlichen. Das von den Kameras aufgenommene Material geht in den Besitz der Hagener Feuerwehr über. „Wir löschen auch kein Feuer“, dämpft Janke übertriebenen Erwartungen an die Hobbypiloten: „Wir helfen nur den Einsatzkräften.“ Wenn die Feuerwehr festlegen, dass die Luftbeobachtung im Rahmen eines Einsatzes hilfreich sei, dann würden die Kopter-Piloten alarmiert: „Und dann sind wir auch zur Stelle.“