Flächenbuffet: Hagener Schüler essen aus eigenem Garten

Hagen. An der Funckeparkschule in Hagen gibt es jetzt einen Garten, aus dem die Schüler das eigene Mittagessen beziehen können.

„Ich möchte Melonen anpflanzen“, grinst die Schülerin der Funckeparkschule vor dem leeren Beet. Ihre Augen glänzen dabei, die Lehrerin im Hintergrund lächelt. Das Schulgarten-Projekt gibt den Drittklässlern die Chance, die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Beanspruchung des Lebensraums von der Idee bis hin zur Ernte zu erforschen. Doch es wird ihnen auch die Grenzen der Regionalität und der Saisonalität aufzeigen.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von Ewald Mack, Seniorenstudent an der TU Dortmund und gebürtiger Hagener. Als die Grundschule nach einem ehrenamtlichen Helfer für den Schulgarten suchte, fackelte er nicht lange. Auf die Idee des Flächenbuffets, wie das Projekt heißt, sei er durch zwei Seminare über „Fridays for Future“ an der Uni gekommen. „Die Kinder sollen lernen, nachhaltig zu denken und zu handeln“, so der Rentner. „Die Schüler können früh ein Bewusstsein für ihre Ernährung und die Fläche, die für den Anbau verwendet wird, entwickeln.“

Jedem Menschen stehen auf der Welt 2000 Quadratmeter Bodenfläche zur Verfügung

Aus diesem Grund startet die Arbeit am Flächenbuffet mit dem Bewusstmachen der Bodenfläche, die jedem Menschen auf der Erde für seine Lebenshaltung zur Verfügung steht: 2000 Quadratmeter pro Jahr. Die Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) grenzen diese Fläche mit einem Flatterband sichtbar ein, anschließend noch die von einem Monat, einer Woche, einem Tag. So bekommen die jungen Leute ein Verständnis für die Dimensionen ihrer lebensnotwendigen Bodengrundlage.

Kinder pflanzen ihr Essen im Schulgarten selber an

Der Schulgarten bietet natürlich nicht so viel Platz. Deswegen suchen die Mitglieder der AG sich zwei Gerichte aus, die sie gemeinsam anbauen und zubereiten möchten. Die wüste Fläche wurde für den Zweck von zwei Bufdis vorbereitet, indem Bäume geschnitten, Beete umgegraben und Müll gesammelt wurde. Bevor endlich gepflanzt werden kann, wird von einem Computer die benötigte Menge der Zutaten berechnet.

Wenn die Mahlzeiten Fleischprodukte enthalten, muss dafür ein anderes Produkt, zum Beispiel Soja, als Platzhalter angebaut werden. Das Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten wird von den fleißigen Schülern unter Moderation der Erwachsenen selbstständig ausgeführt.

Anregen zum Reflektieren der eigenen Essgewohnheiten

Die Naturbegeisterten werden also nicht nur über Flächennutzung aufgeklärt, sondern auch über gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Damit greift die Aktion einige Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auf. Zudem findet das Projekt weitgehend im öffentlichen Raum statt – der Schulgarten ist von der Straße gut einsehbar – und kann ebenfalls Außenstehende informieren und zum Reflektieren der eigenen Essgewohnheiten anregen.

„Wir finden die Idee gut, dass die Kinder mitbekommen, was im Garten passiert“, führt OGS-Leiterin Rahel Rimek aus. Dazu gehören auch die Regenwürmer, vor denen einige Schüler kreischend zurückschrecken. Interessant ist das Ganze dann aber doch wieder, wenn es um die Wahl der Nutzpflanzen für den Schulgarten geht. „Ich will Gurken anpflanzen. Das habe ich immer mit meinem Opa gemacht“, schwelgt Fabiana in Erinnerungen. Said möchte lieber Äpfel, weil da auch so viele Vitamine drin sind. Madina dagegen interessiert weniger das Gemüse als das gemeinsame Kochen in der OGS.

Kinder können den Arbeitsaufwand zusammen bewältigen

Die Mitgestaltung des Schulgartens sei auch pädagogisch wertvoll. „Die Schüler lernen Verantwortungsbewusstsein und Teamwork in praktischer Hinsicht“, weiß Tanja Winkhöfer, Schulsozialarbeiterin der Grundschule. Bisher wird der Schulgarten nur von den AG-Teilnehmern der OGS betreut, doch das soll sich bald ändern. Johannes Korthaneberg, Lehrer an der Funckeparkschule, möchte eine weitere Arbeitsgruppe für vormittags gründen. So können die Kinder den Arbeitsaufwand zusammen bewältigen. Anstatt der begehrten Melonen könnten Kürbisse angebaut werden, die wollen schließlich auch gewässert werden.