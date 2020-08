Angi, Sarah und Lia haben sich bereits vor ein paar Tagen im Freibad Hestert in Hagen abgekühlt. Jetzt hat Hagenbad die maximale Besucherzahl erhöht.

Hitzewelle Freibäder in Hagen: Hagenbad erhöht die Besucherzahl

Hagen. Es dürfen jetzt noch einmal mehr Besucher gleichzeitig in Hagener Freibäder als bislang vorgesehen. Das hat Hagenbad beschlossen.

In den Freibädern Hestert und Hengstey hat Hagenbad noch einmal die Kapazitäten erweitert. Statt bislang 780 Besucher können jetzt 1000 Menschen gleichzeitig auf das Hestert-Gelände, für Hengstey gilt ab sofort: 800 statt 650.

Weiterhin gelten an den Wochenenden zwei Zeitkorridore, in den man die Bäder besuchen kann. Entweder zwischen 10 und 14 Uhr oder zwischen 15 und 19 Uhr. An normalen Wochentagen ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Ob die Kapazitätsgrenze erreicht ist, zeigt ein Ampelsystem unter www.hagenbad.de.