Fridays-for-future-Demo auf Friedrich-Ebert-Platz in Hagen

Hagen. Vor Corona demonstrierten Tausende, am Dienstag waren es bewusst nur wenige Umweltaktivisten, die sich in Hagen für die Klimawende stark machten.

Seit Monaten ist es still geworden um die einstmals so laute Fridays-for-future-Bewegung, zumindest die öffentliche Wahrnehmung hat in der Corona-Krise doch stark nachgelassen. Doch dieser Eindruck täusche, berichtet Klementina Knust (18), Umweltaktivistin und Schülerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums: „Wir haben unsere Aktivitäten ins Internet verlegt – Webinare, Workshops, Besprechungen und Telefonkonferenzen.“

Behutsam wollen die jungen Leute in Hagen nun auch das verloren gegangene Terrain auf der Straße zurückerobern. Gestern fanden sich rund 20 Mitstreiter zu einer Mahnwache auf dem Friedrich-Ebert-Platz zusammen. Gehüllt in die grüne FFF-Flagge („Wir streiken bis ihr handelt“), prangerten sie auf Plakaten die fehlende Nachhaltigkeit des Klimaschutzes und die ihrer Meinung nach falsche Prioritätensetzung in der Politik an. „Eine Abwrackprämie ist das falsche Signal“, so Janne Rosenbaum (17) vom Christian-Rohlfs-Gymnasium: „Wenn die Bundesregierung die Wirtschafz nach der Corona-Krise ankurbeln will, dann sollte sie Unternehmen unterstützen, die auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit Wert legen.“

Auf Wissenschaftler hören

Die Polizei hatte die Demon­stranten im Blick und ermahnte sie, die Abstandsregeln einzuhalten – was jedoch ganz im Sinne der Aktivisten war: „Schließlich wollen wir die Menschen und deren Gesundheit sowie auch uns selbst schützen“, so Rosenbaum. Zwar sei die Corona-Krise derzeit das bestimmende Thema, das aber vom Umwelt- und Klimaschutz letztlich nicht zu trennen sei.

Denn mit der massiven, weltweiten Abholzung der Wälder steige auch die Gefahr, dass sich gefährliche Viren verbreiteten. Andererseits hätten des die Menschen geschafft, angesichts der Pandemie auf die Wissenschaft zu hören und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, folgert Janne Rosenbaum: „Ich hoffe, dass wir dieses Verhalten auf die Klimakrise übertragen und dabei ebenfalls dem Rat der Wissenschaftler folgen.“

Die Corona-Krise werde früher oder später zu Ende gehen, die Klima-Krise dagegen auf absehbare Zeit nicht. Die Forderungen der FFF-Generation sind deshalb die gleichen wie vor Corona, allen voran die Abkehr von fossilen Brennstoffen. „Wir müssen das Steuer jetzt herumreißen“, sagt Rosenbaum.

Plakate nach Berlin geschickt

Die Schülerin und die anderen Aktivisten aus Hagen waren auch an der medienwirksamen Aktion auf der Wiese vor dem Berliner Reichstagsgebäude beteiligt, wo Tausende Schilder und Banner von 70 FFF-Ortsgruppen ausgelegt waren, die sonst auf den Demonstrationen getragen werden. „Wir haben 50 Plakate nach Berlin geschickt“, berichtet Klementina Knust: „Und die wollen wir natürlich noch bei vielen weiteren Demonstrationen, die hoffentlich noch stattfinden können, verwenden. Es ist also keine Ressourcenverschwendung.“

Auch am ersten digitalen Klimastreik via Internet waren die jungen Menschen aus Hagen beteiligt. Zu sehen war die mehrstündige „Online-Demonstration“ per Livestream in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Doch auch wenn Massenkundgebungen derzeit verboten sind, so ganz ohne realen Protest geht es denn doch nicht. Die gestrige Mahnwache auf dem Friedrich-Ebert-Platz wurde jedenfalls von zahlreichen Passanten und Cafébesuchern verfolgt.