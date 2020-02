FSJ-Messe in Hagen: Vorgeschmack auf das weitere Leben

Es ist immer die gleiche Frage, die alle Schulabgänger in ihrem Jahr vor dem Abschluss gestellt bekommen: Was hast du nach deiner Schulzeit vor? Viele Jugendliche wissen jedoch selbst noch nicht, was für einen Beruf sie später ausüben wollen. Um einen Einblick in das Berufsleben zu bekommen, bietet sich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Die Agentur für Arbeit richtete dazu nun eine Messe aus, bei der verschiedene Anbieter Interessenten über ihre Freiwilligendienste informierten.

Eine FSJ-Tätigkeit ist in ganz unterschiedlichen Bereichen möglich. So können die Freiwilligen zum Beispiel Unterrichtsvorbereitungen und Nachmittagsbetreuung von Schülern unterstützen, bei Pflegediensten helfen, die Parks in der Stadt pflegen oder mit Menschen mit Behinderung arbeiten.

Freiwillige werden organisierter

Auch die Caritas informiert auf der Messe: Elmar Kotthof (Fachdienstleitung berufliche Eingliederung) mit den Freiwilligen Marc Spiegel und Sabrina Caspari. Foto: Wiebke Schemmann

„Während des Freiwilligendienstes entwickeln sich die jungen Erwachsenen charakterlich weiter. Sie lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Vorgeschmack auf ihr weiteres Leben und erweitert ihren Horizont“, berichtet Sybille Hecker, Mitglied der Hagen-Schule. Stefan Götze, Mitarbeiter der Biologischen Station Hagen, bekräftigt das und fügt hinzu: „Die Freiwilligen werden organisierter. Das fängt schon bei kleinen Dingen wie Pünktlichkeit an.“

Marcel absolviert sein FSJ derzeit bei der Caritas Hagen. Hier arbeitet er mit psychisch Behinderten in einer Werkstatt zusammen. „Man kann sich viel besser in die Menschen hineinversetzen und mitfühlen.“ Seine Kollegin Sarah ist ebenfalls als Freiwillige zur Caritas gekommen und hat ein duales Studium angeschlossen, das sie im Sommer beendet. Sie wurde durch ihr FSJ bestärkt. „So bekommen wir neue, gut vorbereitet Mitarbeiter, die bei uns bleiben“, freut sich Elmar Kotthof von der Caritas-Abteilung Berufliche Eingliederung.

Trend zum freiwilligen Engagement ist rückläufig

Obwohl die Vereine derzeit noch immer genug Anlauf von jungen Interessenten haben, ist der Trend in den letzten Jahren rückläufig. Davide, der sich für einen Freiwilligendienst bei den Johannitern informiert hat, will aber auf jeden Fall im Sommer starten. „Man lernt den Umgang mit Menschen, egal, ob mit Senioren, Kindern oder mit Behinderten.“