„Für jeden Punkt eine Corona-Lösung“

Der 40. Hagener Urlaubskorb ist so groß, dass das Layout und die gesamte Aufmachung der einstigen Broschüre sich in einen hochwertigen Katalog verwandelt haben. 400 Termine stehen darin. 400 Gelegenheiten, an fast jedem Tag der Sommerferien hinter Kulissen zu blicken, die diese Stadt ausmachen. Ein Gespräch mit den Organisatorinnen Birgit Andrich und Bianca Sonnenberg von der Volkshochschule Hagen über die ungebrochen hohe Resonanz und einen Urlaubskorb im Schatten der Corona-Krise.

Meine Damen, 400 Termine? Man hat das Gefühl, der Urlaubskorb wird immer größer.

Birgit AndrichDas stimmt. In den vergangenen 40 Jahren ist er extrem angewachsen. Und es stecken unheimlich viele Dinge darin, die zeigen, wie schön Hagen ist und was es zu bieten hat.

Stadtführungen, Digitalisierung, Gastronomie, Kultur – ursprünglich war der Urlaubskorb ja mal ganz anders gedacht.

Bianca Sonnenberg Das ist richtig. Er startete 1980 mit der Idee, dass die Stadtspitze und die Verwaltung den im Sommer Daheimgebliebenen die Möglichkeit bieten wollten, hinter die Kulissen zu blicken. Bis heute gestaltet der Verwaltungsvorstand das Programm aktiv mit und bringt sich mit eigenen Projekten ein. Oberbürgermeister Erik Schulz wandert in diesem Jahr durch den Fleyer Wald, Kämmerer Christoph Gerbersmann erläutert die Renaturierung an der Volme und Bildungsdezernentin Margarita Kaufmann bietet eine Einführung in die französische Sprache. Darüber hinaus nutzen aber seit vielen Jahren zahlreiche Hagener Institutionen die Möglichkeit, sich im Urlaubskorb zu präsentieren.

Wo so viele Menschen zusammenkommen und Besichtigungen stattfinden, muss es doch zwangsläufig Corona-bedingte Probleme geben. Haben Sie Angst, dass das Virus das schöne Programm durchkreuzt?

Birgit Andrich Das Programm ist fertiggestellt worden, als die Pandemie noch kein Thema gewesen ist. Insofern ist Corona natürlich ein Riesen-Thema, das über dem Urlaubskorb schwebt. Wir gehen aber davon aus, dass die Veranstaltungen alle stattfinden können und dass vielleicht Anpassungen vorgenommen werden müssen. Geringere Teilnehmerzahlen, Abstandsregelungen oder Maskenschutz. Vieles findet auch im Freien statt. Ich glaube, es wird für jeden Programmpunkt eine Corona-Lösung geben.

Noch mehr Hagener als sonst werden in diesem Sommer daheim bleiben, weil unklar ist, ob und wohin man eigentlich reisen darf. Wird die Nachfrage nach dem Urlaubskorb dadurch noch höher sein?

Bianca Sonnenberg Wir gehen fast davon aus. Die Nachfrage ist traditionell sehr hoch und wird jetzt noch größer werden. Vor dem Corona-Hintergrund müssen wir dazu sagen, dass wir bei jedem Termin die Teilnehmerdaten erfassen werden, um später mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das dient dem Schutz aller Teilnehmer.

Was kosten die Veranstaltungen und wo erfahren Interessierte mehr über das Programm?

Birgit Andrich 76 Angebote aus dem Programm werden kostenlos angeboten, bei weiteren vier Veranstaltungen wird eine Spende erbeten. Den Katalog mit dem gesamten Veranstaltungsprogramm erhalten Interessierte in vielen Einrichtungen der Stadtverwaltung, in den Bürgerämtern, in der Volkshochschule, der Hagen Hagen-Info und bei allen Veranstaltern selbst. Die Auflage ist 5000 Stück hoch.