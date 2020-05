Gelbe Tonnen sollen Stadtbild in Breckerfeld verschönern

Breckerfeld. Mit der gelben Tonne wurde jetzt eine Lösung für ein andauerndes Problem in Breckerfeld gefunden. Bürger zahlen für die Alternative nicht drauf.

In Breckerfeld wird für Bürger jetzt die gelbe Tonne zur Wahlmöglichkeit: „Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit der AHE“, betont Bürgermeister André Dahlhaus. Ihm ist wichtig zu betonen: „Das ist eine Option für die Breckerfelder, kein Muss. Das bestehende Angebot mit den gelben Säcken bleibt weiterhin kostenlos für den Bürger. Wer stattdessen lieber eine gelbe Tonne möchte und genug Platz dafür hat, kann diese Option ab jetzt zu moderaten Kosten dazu buchen.“

Andauerndes Problem gelöst

AHE-Geschäftsführer Johannes Einig ergänzt: „Dieses Angebot dient auch dazu, das Stadtbild weiter zu verschönern. Durch das zusätzliche Angebot der gelben Tonne lösen wir ein seit vielen Jahren andauerndes Problem. So erreichen wir ökologischere Abfallwirtschaft und geben ein verantwortliches Statement für eine saubere Stadt.“

Viele Bürger hätten sich zuvor immer wieder über Probleme beschwert, so Dahlhaus und Ordnungsamtsleiter Andreas Bleck. „Oft wurden die Säcke zerrissen, zum Teil von Tieren, oder weggeweht. Es gab bei einigen Leuten immer wieder Probleme. Damit bieten wir eine Lösung an.“ Bislang ist das Angebot nur für Haus- und Grundstückseigentümer verfügbar. „Wir sind aber mit den Wohnungsbaugenossenschaften in Gesprächen. Wir hoffen, dass es ab dem 1. August dann auch möglich ist, diese Wahlmöglichkeit in Mietshäusern anzubieten“, betont Einig.

Belieferung ab dem 15. Juni

Für die Hauseigentümer gilt: Die gelbe Tonne kann bereits im Internet auf der Seite der AHE unter www.tonnENwahl.de bestellt werden. „Die Belieferung erfolgt ab dem 15. Juni und wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt der AHE-Geschäftsführer Johannes Einig.

Die Haushalte können dann die gelben Säcke in der zusätzlichen gelben Tonne bis zur Abholung sammeln - „der Abholrythmus bleibt im Stadtgebiet gleich, auch da ändert sich nichts“, so der Bürgermeister. Die Abholung der gelben Säcke erfolgt in Breckerfeld abwechselnd für jeweils zwei Bezirke im 14-tägigen Abstand. Zusätzliche gelbe Säcke können von Bürgern im Eingangsbereich des Rathauses abgeholt werden.

Services und Preise

Die AHE bietet den Bürgern in Breckerfeld verschiedene Wahlmöglichkeiten an:

Tonne mit 240 Liter Fassvolumen: Der Teilservice (Nutzer stellen sie selbst zur Leerung an der Grundstücksgrenze bereit), kostet für die Nutzer 1,49 Euro brutto monatlich, der Vollservice (AHE holt die Tonne vom Grundstück ab, bis zu 10 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt) kostet­ 1,99 Euro brutto monatlich.

Für die gelbe Tonne mit 1100 Liter Fassvolumen zahlt der Bürger für den Teilservice 10 Euro brutto monatlich, für den Vollservice 17 Euro. Weitere Infos zu den Angeboten gibt es auf der Seite der AHE unter www.tonnENwahl.de

Die AHE ist mit ihren Beteiligungsgesellschaften an den Standorten in Wetter, Witten, Herdecke und Gevelsberg tätig.

Das Entsorgungsunternehmen in der Region Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen wurde 1991 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 260 Mitarbeiter.

Die AHE bietet Dienstleistungen in allen Bereichen der Abfallerfassung und -entsorgung von Wert- und Reststoffen bis hin zu gefährlichen Sonderabfällen.

Gesellschafter der AHE sind die AVU AG (Energieversorger für den Ennepe-Ruhr-Kreis) und die Remondis SE & Co.KG als einer der weltweit größten Dienstleister für Recycling, Service und Wasser.