Grundlage für Verkehrswende

Weitgehend abseits der öffentlichen Wahrnehmung wurde mit der Bahnhofshinterfahrung in den vergangenen acht Jahren ein Straßenbauprojekt realisiert, an das von Beginn an gewaltige Erwartungen geknüpft wurden: schnellere Verbindung zwischen Wehringhausen und Eckesey, Umleitung der Lkw-Ströme an der Innenstadt vorbei oder auch die Erschließung attraktiver Gewerbeflächen im Herzen der Stadt.

Allerdings entbindet die Fertigstellung des Millionen-Projektes die Hagener Verkehrspolitik nicht von der Verpflichtung, nächste Schritte einzufädeln, den motorisierten Individualverkehr weiter zu reduzieren und Lkw-Abkürzungsverkehr quer durch das Stadtgebiet zwischen A1, A45 und A46 auszubremsen. Die Bahnhofshinterfahrung schafft die Grundlage für die angekündigte Verkehrswende – und zwar eine mit deutlich weniger Autos im Citybereich.