Schule Grundschulerweiterung in Hagen-Helfe geht an den Start

Helfe . Rechtzeitig vor dem Ende der Ferien wurde die Erweiterung freigegeben. 1,85 Millionen Euro wurden in dieses Projekt investiert.

Die Grundschulerweiterung in Hagen-Helfe wurde rechtzeitig vor dem Ende der Ferien vom Bauordnungsamt der Stadt Hagen abgenommen.

Damit kann die Erweiterung jetzt an den Start gehen – auch neue Möbel wurden bereits angeliefert. Die Stadt Hagen bilanzierte zuletzt zufrieden, dass die Baumaßnahme im geplanten Kosten- und Zeitplan blieb. Insgesamt wurden in Helfe 1,85 Millionen Euro in den Erweiterungsbau investiert (wir berichteten). Hintergrund waren die steigenden Schülerzahlen.