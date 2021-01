Hagen: 120 Jahre alte Krippe bei Kirchenbrand zerstört

Einen Tag nach dem Feuer in der Kirche St. Bonifatius in Hagen-Haspe ist klar, dass eine besondere Krippe zerstört wurde.

Haspe. Nach dem Brand in der Kirche St. Bonifatius am heiligen Berg in Haspe am Dienstag gegen 10.30 Uhr ist klar, dass eine für die Gemeinde bedeutende Krippe dabei zerstört wurde. In der Kirche stand nämlich eine Krippe aus Alabaster, die rund 120 Jahre alt ist und einst von Kolpingbrüdern gestiftet wurde. Die rund 1,10 Meter hohen Krippenfiguren waren eine Hasper Besonderheit und wurden jedes Jahr gern von den Kirchgängern betrachtet.

Nun steht eine grundlegende Reinigung der Kirche an

Das Gotteshaus ist bis auf Weiteres nicht betretbar, was vor allem an der starken Rußbildung liegt. Der Bereich rund um die Krippe ist besonders davon betroffen, die dahinter liegende Wand ist schwarz und teilweise abgeplatzt. Klar ist laut Gemeinde bereits, dass die Kirche grundlegend gereinigt werden muss. Für die Kosten kommt dabei wohl das Erzbistum Paderborn auf, das gegen solche Fälle versichert ist. In der Gemeinde gibt es aktuell Überlegungen, für die nächste Zeit in die Kirche St. Konrad auszuweichen - definitiv entschieden ist in dieser Sache aber noch nichts.

In der Kirche brannten keine Kerzen als das Feuer ausbrach

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Unklar bleibt aber noch, an welcher Stelle es überhaupt zu einem solchen technischen Defekt gekommen sein kann. Kerzen brannten nicht in der Kirche.