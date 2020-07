Busfahrer bespuckt: 16-Jähriger verweigert Mund-Nasen-Schutz

Hagen. In Hagen hat sich ein 16-Jähriger vehement geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Anschließend bespuckte der Jugendliche einen Busfahrer.

Ein Busfahrer rief am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr die Polizei in Hagen, nachdem er mit einem Fahrgast in Streit geraten war. Der 49-Jährige hatte den Jugendlichen mehrfach aufgefordert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dies wurde durch den Heranwachsenden jedoch verweigert.

Nachdem der Jugendliche den Hagener angespuckt hatte, verließ er den Bus und ging über die Boeler Straße in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte den 16-Jährigen aufgrund der guten Personenbeschreibung antreffen. Er erhält eine Anzeige.