Polizei Hagen: 18-Jähriger nach Messerangriff in Lebensgefahr

Hagen. Zwei Gruppen sind in der Hagener Innenstadt in Streit geraten. Ein 18-Jähriger wird durch Schüsse und eine Messer lebensgefährlich verletzt.

Am helllichten Tag ist am späten Dienstagnachmittag in der Hagener Innenstadt ein 18-jähriger Mann bei einem Streit durch Schüsse aus einer Gaspistole und Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen ermitteln jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Ermittlungen stiegen sieben Männer (16 bis 19 Jahre alt) gegen 17.15 Uhr aus einem Auto aus und gingen auf drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren los. Bei dem anschließenden Handgemenge wurde ein 18-Jähriger durch eine Gasdruckpistole im Gesicht und einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist noch völlig offen.

Polizei nimmt sieben juge Männer fest

Die sieben junge Männer setzten sich nach dem Angriff in ein Auto und fuhren davon. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen gelang es der Hagener Polizei kurze Zeit später, das Fahrzeug aufzufinden und zu stoppen. Die Insassen wurden allesamt vorläufig festgenommen.

Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Hagener Klinik eingeliefert. Nach einer Nacht im Krankenhaus schwebt der junge Mann mittlerweile allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine Mordkommission der Hagener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.