Hagen: 20-Jähriger versteckt Drogen in der Dachrinne

Hagen. Wegen eines Streits ist in Hagen ein Streifenwagen ausgerückt. Am Ende entdeckten die Polizisten Drogen. Für einen 20-Jährigen hat das Folgen.

Ein polizeilicher Einsatz wegen Streitigkeiten endete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für einen 20-jährigen Hagener mit einer Festnahme. Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen Mitternacht in eine Wohnung in der Rembergstraße gerufen, weil sich dort zwei 20-jährige Männer lautstark stritten. In der Wohnung konnten die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen und fanden in einer Regenrinne an einem Fenster ein Versteck mit Drogen.

Ein hinzugezogener Rauschgiftspürhund erschnüffelte weitere Drogen. Zudem konnten die Beamten eine Feinwaage und Bargeld in der Wohnung auffinden.

Der 20-Jährige Wohnungsnutzer wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.