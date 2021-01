Hagen: 29-Jähriger wegen Kindesmissbrauch verurteilt

Hagen. Das Landgericht Hagen hat am Donnerstag einen 29-jährigen Mann aus Hohenlimburg wegen Kindesmissbrauch verurteilt.

Zehn Übergriffe aus dem Zeitraum von Ende 2014 bis September 2019 waren in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft aufgelistet. Die Staatsanwältin hatte auf dieser Grundlage eine Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahre Haft gefordert. Verurteilt wurde er wegen fünf Fällen des Kindesmissbrauchs und fünf Fällen von schwerem Kindesmissbrauch.

Geständnis abgelegt

Bereits zum Prozessauftakt im Dezember am Landgericht Hagen hatte der Angeklagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit umfassend eingeräumt, die zwei Kinder eines befreundeten Paares sexuell missbraucht zu haben. Ab 2012 habe die betroffene Familie eine "sehr enge Freundschaft" zu dem Angeklagten gehabt, so beschrieb es die Mutter am zweiten Prozesstag am Dienstag. Ab 2014 ging es dann bevorzugt zu Ausflügen in Schwimmbäder. Der Angeklagte war nämlich auch Schwimmlehrer. Dass es in den Umkleidekabinen zu sexuellen Handlungen an den Kindern kommen könnte, hielten die Eltern seinerzeit für undenkbar. Als sich ihnen eines der Kinder anvertraute, beteuerte der damalige Freund der Familie glaubhaft, dass die Vorwürfe nicht stimmten.

Eine Entschuldigung des Angeklagten hatten die Eltern am zweiten Prozesstag zurückgewiesen.

Weitere Informationen zum letzten Tag des Gerichtsprozesses folgen.