Hagen: 31-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogen

Die Polizei hat in der Innenstadt einen 31-Jährigen ohne Führerschein geschnappt.

Hagen-Mitte. Ein 31-jähriger Mann wurde am Dienstag von der Polizei in Hagen geschnappt. Er hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen.

Ein Polizist auf Streife fuhr am Dienstag durch die Körnerstraße in Richtung Altenhagen. Dort fiel ihm gegen 18.30 Uhr ein VW auf, der in dieselbe Richtung fuhr.

Der Passat war dem Beamten bekannt, denn dessen Fahrer wurde einige Tage zuvor trotz einer Fahrerlaubnissperre am Steuer erwischt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass es sich um denselben 31-Jährigen handelte und er noch immer keine Fahrerlaubnis besaß.

Gefälschte Dokumente

Der Mann versuchte den Polizisten mit einer fremdländischen Fahrerlaubnis zu überzeugen. Da es sich dabei vermutlich um eine Fälschung handelte, stellte der Beamte das Dokument sicher. Während der Kontrolle wurde deutlich, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte den Verdacht wenig später. Ihm wurden anschließend zwei Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.