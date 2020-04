Hagen: 500 Schüler nutzen Online-Musikschulunterricht

Hagen. Während der Corona-Krise bietet die Max-Reger-Musikschule Unterricht auf digitalem Weg an. Etwa 500 Schüler nutzen das Online-Angebot.

Die Max-Reger-Musikschule wirkt verwaist. Nur Martin Rösner, der Leiter der Einrichtung, hält die Stellung. Wir gehen durch den menschenleeren Flur, alle Bürotüren stehen offen, doch niemand ist in Corona-Zeiten hier zu sehen. Die städtische Musikschule musste am 13. März schließen; der herkömmliche Unterricht wurde komplett eingestellt.

Digitale Unterrichtsform

„Ich unterrichte von hier, meine Kollegen von zu Hause aus“, erklärt Martin Rösner und spielt damit auf den Online-Musikunterricht an, den er, weitere Musiklehrer sowie Honorarkräfte seit gut vier Wochen anbieten. Etwa 500 Schüler - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - nutzen die Möglichkeit der digitalen Unterrichtsform. „Mit der Teilnehmerzahl bin ich zufrieden“, sagt Rösner, „es kommen für diese ungewöhnliche Form des Unterrichts ja nicht alle Schüler in Frage. Und manche sagen auch einfach ,Digital? Das ist nichts für mich’.“

Online-Unterricht am E-Piano

Lina und ihre Mutter sehen die Sache anders und begrüßen das Angebot. Lina - acht Jahre alt, dunkle Haare, aufgewecktes Gesicht - ist auf dem Smartphone von Martin Rösner zu sehen. Und größer auf seinem Tablet, das er an seinem E-Piano im Schulungsraum platziert hat.

Martin Rösner, Leiter der städtischen Musikschule, lehrt derzeit auf digitalem Wege das E-Piano spielen. Foto: Yvonne Hinz

Lina ist heute Rösners Online-Schülerin, zum wiederholten Mal begegnen sich Schülerin und Lehrer nicht Face-to-Face, sondern per Live-Stream eines gängigen Videochatanbieters. „Wir skypen, das klappt ganz gut. Das Level der Übertragungsqualität ist zwar nicht immer optimal, manchmal gibt es kleine Tonaussetzer, aber Lina und ich bekommen das schon hin“, sagt Rösner und Lina lächelt und nickt stolz, wie ich auf dem Smartphone-Display sehen kann.

„Jetzt üben wir mal das Nachhüpfen.“ Rösner schlägt die Tasten seines E-Pianos kurz an, Lina, die seit einem halben Jahr Unterricht an der Max-Reger-Musikschule bekommt, macht die Übung im heimischen Wohnzimmer am Loxbaum nach.

„Schlage mal bitte im Notenheft die Seite 52 auf. Weißt du, was ein Kanon ist?“, fragt Martin Rösner seine Schülerin. Es werden schließlich nicht nur Akkorde und Melodien einstudiert, sondern es wird auch Theorie gelehrt. „Beim Kanon setzt die Melodie in der linken Hand etwas später ein, ist jedoch die gleiche“, erklärt Rösner und die Achtjährige versucht sich an dem Kanon.

Terminabsprache mit Linas Mutter

Bevor der Online-Unterricht zu Ende geht, gibt Rösner Lina noch eine Hausaufgabe auf („Übe in den kommenden Tagen mal den Walzer in F-Dur, okay?") und spricht mit Linas Mutter einen neuen Termin fürs Skypen ab.

Für Großgruppen keine schlüssigen Lösungsmodelle

Etwa Zweidrittel der Lehrkräfte (das Team der städtischen Musikschule besteht aus 32 Festangestellten und 21 Honorarkräften) unterrichtet mittlerweile online.

Einzel- oder Kleingruppenunterricht funktioniert recht gut, problematisch sieht es bei speziellen Musikschulangeboten wie Tanz und Sonderpädagogik aus. „Und für Großgruppen und ganze Klassenverbände haben wir - genau wie andere Musikschulen auch - noch keine schlüssigen Lösungsmodelle gefunden“, bedauert Martin Rösner. Musikalische Früherziehung für Kita-Kinder oder musikalische Grundausbildung für Grundschüler wie auch Ensemble- und Orchesterproben sowie Bandproben müssen derzeit daher ausfallen.