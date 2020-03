Nach einem Unfall auf dem Innenstadtring muss eine Fußgängerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Hagen: 67-Jähriger VW-Fahrer erfasst Fußgängerin an Überweg

Hagen. Ein Autofahrer hat auf dem Bergischen Ring in Hagen eine Fußgängerin erfasst. Wie es zu dem Unfall gekommen ist – das ist noch offen.

Ein 67-Jähriger hat mit seinem VW am Donnerstagabend in der Hochstraße eine Fußgängerin erfasst. Der Mann kam aus Richtung Böhmerstraße und wollte gegen 19.45 Uhr nach links auf den Bergischen Ring abbiegen. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Fußgängerin, die die Straße an einem Überweg überqueren wollte.

Die 23-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.