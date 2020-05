Hagen: Autofahrer fühlt sich mit 1,1 Promille noch frisch

Hagen. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Hagener Polizei einen angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz erwischt.

Einen angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein hat die Hagener Polizei in der Nacht zum Freitag gestoppt. Gegen 4 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Audi am Graf-von-Galen-Ring. Bei einer Kennzeichenüberprüfung stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz mehr bestand und das Fahrzeug entstempelt werden musste. Die Beamten hielten den Audi an.

Der 34-jährige Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der 34-Jährige gab an, dass er lediglich zwei Bier getrunken hätte, sich frisch fühle und jederzeit weiterfahren könne. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann bereits 2019 seinen Führerschein und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf der Polizeiwache Innenstadt ließen die Beamten dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.