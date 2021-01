Hagen: Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Fußgänger

Eckesey Bei einem Abbiegemanöver in Eckesey ist ein Fußgänger von einem Auto leicht verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Eckeseyer/Grüntaler Straße ist ein Fußgänger leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 5.45 Uhr mit seinem Mercedes über die Eckeseyer Straße, als er beim Abbiegen in die Grüntaler Straße einen Fußgänger übersah und diesen anfuhr. Der 51-jährige Hagener stürzte zu Boden und verletzte sich leicht, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug des 57-Jährigen blieb unbeschädigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.