Hagen: Autokino auf dem Höing geht ab Samstag weiter

Hagen. Die Schausteller-Brüder Arens führen das Hagener Autokino auf dem Höing bis Mai weiter.

Das Autokino auf dem Höing geht ab Samstag, 9. Mai, weiter. Die Arens Veranstaltungen Verwaltungs GmbH (die Schausteller-Brüder Ricardo und Jeffrey Arens) werden in Kooperation mit Hagen Marketing die Federführung auf dem Platz übernehmen. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-gelungener-auftakt-des-autokinos-auf-dem-hoeing-id229017221.html

200 Fahrzeuge dürfen auf den Platz

Die Kapazitäten werden von bisher 80 Fahrzeuge auf 200 Fahrzeuge erhöht. Auch die Leinwand vergrößert sich auf 98 Quadratmeter. Den Filmton empfangen die Gäste per UKW direkt über das Autoradio, eine Lautsprecherübertragung gibt es nicht. Die Frequenz wird vor Ort bekanntgegeben.

Der Einlass beginnt zwei Stunden vor der Vorstellung. Es gibt Popcorn, Nachos und Getränke. Die Snack-Tüten können online mitgebucht oder vor Ort gebucht werden.

Kooperationen geplant

Das Autokino soll auch für andere kulturelle Einrichtungen dienen. Geplant sind Kooperationen mit dem Hagener Theater, den Kirchen, sowie mit Künstlern und Musikern aus der Region. Zunächst ist das Autokino bis Ende Mai geplant.

Am Samstag geht’s mit dem Film „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ los, am Sonntag, 10. Mai, läuft „Das Perfekte Geheimnis“. Informationen, Programm und Tickets unter www.autokino-hagen.de

Auch in Hohenlimburg gibt es in Kürze ein Autokino. https://www.wp.de/staedte/hagen/das-ist-der-spielplan-des-hohenlimburger-autokinos-id229052039.html

Dort geht es am Freitag, 15. Mai, auf dem Parkplatz des Unternehmens Bilstein mit den Filmvorführungen los. Es gibt dann dort auch 24-Stunden-Nachtvorstellungen.