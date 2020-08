Hagen: Autos haben nach Frontal-Unfall nur noch Schrottwert

Zu einem schweren Frontalunfall ist es in Hagen-Haspe gekommen. Eine 20-Jährige geriet in den Gegenverkehr.

Hagen. Ein schwerer Frontalunfall hat sich am Samstagmorgen ereignet. Die Autos haben nur noch Schrottwert.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am frühen Samstagmorgen gegen 05.10 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Hagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eine 20-jährige Hagenerin befuhr mit ihrem Seat den Ring in Richtung Rolandstraße. Dabei kam sie aus auf gerader Strecke von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr.

Hierbei prallte das Auto der Frau frontal mit dem Skoda einer in Gegenrichtung fahrenden 52-jährigen Hagenerin zusammen. Durch die Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.