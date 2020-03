Hagen: Bahnstrecke während Löscharbeiten gesperrt

Hagen. Der Brand eine Gartenlaube in Delstern hat Folgen: Die Bahnstrecke zwischen Lüdenscheid und Hagen muss gesperrt werden.

Kleines Feuer große Auswirkung: Der Brand einer alten Gartenlaube hat zur Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hagen und Lüdenscheid geführt. Weil das Gelände für die Einsatzkräfte der Feuerwehr nur über die Gleisanlagen zu erreichen war, konnte die Volmetalbahn die Strecke während der Löscharbeiten nicht passieren.

Das Feuer selbst war zunächst an einem Hang ausgebrochen und hatte dann die Hütte in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte am Montagnachmittag den Brand schnell unter Kontrolle. Dabei gingen die Feuerwehrleute auch unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Verletzt wurde in der Laube niemand.