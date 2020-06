Hagen: Bau von Kreisverkehr an der Volmestraße beginnt

Startschuss für neuen Kreisverkehr: Oberbürgermeister Erik O. Schulz setzte am Montag den ersten Spatenstich an der Volmetalstraße und Eilper Straße. Dort entsteht in zwei Bauabschnitten mit einer Dauer von jeweils sechs Wochen ein Kreisverkehr, der im September dieses Jahres fertiggestellt sein soll und für den Neubau der Marktbrücke notwendig ist. Während des ersten Bauabschnitts geht es für den Verkehr geradeaus über die Volmestraße auf verengten Fahrspuren an der Baustelle vorbei. Ab voraussichtlich Montag, 20. Juli, muss der gesamte Baustellenbereich voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird stadtauswärts über die Volmestraße geführt. Abbiegen ist nicht mehr möglich. Foto: Michael Kleinrensing

Eilper Straße ist von beiden Seiten gesperrt

Die Eilper Straße ist in diesem Bereich von beiden Seiten gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Die Einmündung der Eilper Straße in die Volmetalstraße ist ein hochbelasteter und innerstädtischer Verkehrsknotenpunkt auf der Bundesstraße 54. Die Lage unmittelbar an der Volme und in topographisch bewegtem Gelände bietet nur wenige Flächen für den Straßenbau. Um die Marktbrücke zu erneuern, ist es erforderlich, ein Linksabbiegen aus Südosten in die Eilper Straße mithilfe eines Kreisverkehrs zu realisieren. Dieser soll einen Außendurchmesser von 29 Metern haben und mit möglichst geringen Eingriffen in den Straßenbau umgesetzt werden.

Auf der südöstlichen Seite wird es eine neue Leitplanke geben

An drei Stellen ist es jedoch erforderlich, die vorhandene Fahrbahn zu erweitern. Abgesehen davon kann das bestehende Asphaltpaket für die sechs Meter breite Kreisfahrbahn genutzt werden. Die Ringfahrbahn mit einer Breite von zwei Metern wird erhöht hergestellt und der Mittelkreis begrünt. Den südwestlich liegenden Gehweg und den Fußweg auf der Nordseite des Kreisverkehrs gilt es, mit Hilfe von kleinen Stützwänden an den neuen Straßenverlauf anzupassen. Zum Schutz wird das Geländer auf der südwestlichen Seite erneuert und passend zum Fahrbahnverlauf verändert. Auf der südöstlichen Seite gibt es eine neue Leitplanke.

Kosten für den Kreisverkehr liegen bei rund 500.000 Euro

Bevor jedoch der eigentliche Umbau beginnen kann, müssen vorhandene Versorgungsleitungen umgelegt beziehungsweise gänzlich entfernt werden. Es folgt eine Demontage der Ampeln und die Anpassung der Beleuchtungen. Zu guter Letzt erhält der Kreisverkehr eine neue Markierung und Beschilderung. Die Kosten für diese Bauarbeiten liegen bei rund 500.000 Euro. Nach dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts kann die Umleitungsstrecke für die Marktbrücke dann über den neuen Kreisverkehr führen, ohne das Eilper Zentrum zusätzlich mit Verkehr zu belasten. Die Marktbrücke inklusive sämtlicher Anschlussarbeiten soll nach etwa 15 Monaten Bauzeit im Dezember 2021 fertiggestellt sein. Die gesamten Baukosten rund um den Kreisverkehrs und die Marktbrücke betragen etwa 7,9 Millionen Euro. Eine nicht unerhebliche Summe wird dabei für die verschiedenen Verkehrslenkungen im Bereich der Großbaustelle benötigt. Die Umsetzung übernimmt die Baufirma Friedrich Rempke GmbH & Co. KG.