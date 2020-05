Hagen beklagt den achten Corona-Todesfall

Hagen. In Hagen ist eine weitere Seniorin an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Insgesamt sind in Hagen aktuell 17 Infizierte bekannt.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist in Hagen am Montag eine weitere Person gestorben. Die weibliche Patientin war über 70 Jahre alt. Insgesamt sind nach Angaben der Behörden aktuell noch 17 Hagenerinnen und Hagener infiziert, 297 Personen sind bereits wieder genesen. Acht Menschen sind seit März insgesamt am Coronavirus verstorben. Hinzu kommen fünf weitere Todesfälle von Patienten, die zwar mit Covid-19 infiziert waren, bei denen allerdings die Infektion nicht todesursächlich war.

Weitere Informationen zum Coronavirus in Hagen gibt es auf der städtischen Internetseite www.hagen.de/corona.