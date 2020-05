Hagen: Bewährung für raffinierte Trickdiebinnen

Es war jedes Mal ein Gedrängel beim Einstieg in den Bus. Es war jedes Mal Gelegenheit für einen Trickdiebstahl.

Innerhalb von nur drei Wochen – von Ende Dezember vergangenen Jahres bis Mitte Januar diesen Jahres – wurden neun hochbetagte Damen Opfer von zwei raffinierten Taschendiebinnen. Sie erbeuteten insgesamt 4317 Euro. Doch das Schöffengericht gab den Täterinnen eine Bewährungsstrafe und entließ sie aus der Untersuchungshaft. Richter Christian Dembowski befand im Urteil: „Ihre Vorgehensweise zeigte schon ein gewisses Maß an krimineller Energie.“

Vom Möhnesee angereist

Die beiden befreundeten Frauen (42 und 47 Jahre alt) waren stets von ihrem Asylbewerberheim am Möhnesee angereist, um in Hagener Linienbussen gezielt Seniorinnen das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Ihr beliebter Trick an Haltestellen in der Stadtmitte und am Hauptbahnhof: Eine der Täterinnen verwickelte den Fahrer in ein Gespräch, so dass sich beim Einstieg vorne ein Stau von Fahrgästen bildete. Derweil drängelte die andere Täterin von hinten, rempelte dabei ganz bewusst ein zuvor bereits ausgegucktes Opfer an. Und ergriff blitzschnell dessen Geldbörse.

Bestohlen wurden auf diese trickreiche Art unter anderem eine 81-Jährige (Portemonnaie mit 72 Euro), eine 82-Jährige (Portemonnaie mit 180 Euro) sowie zwei 85-Jährige, wobei es den Täterinnen im voll besetzten Bus gelang, der alten Dame neben 100 Euro Bargeld auch noch die Kontokarte mit PIN aus ihrer verschlossenen Umhängetasche zu fingern. Mit der erbeuteten Bankkarte gelang es den Ehemännern der Täterinnen, insgesamt 3407 Euro an verschiedenen Geldautomaten in Soest abzuheben.

Kein bandenmäßiges Vorgehen

Am 20. Januar schlugen die beiden Taschendiebinnen an der Bushaltestelle „Rathaus“ nahezu im Minutentakt zu: Um 11 Uhr, um 11.15 Uhr und um 11.25 Uhr. Unter anderem griffen sie einer Frau in den Einkaufskorb (Geldbörse mit 320 Euro) und einer 78-Jährigen in die Manteltasche. Dabei erbeuteten sie Ausweise und Papiere.

Die beiden angeklagten Frauen stammen vom Balkan, sie sind modern gekleidet. Sofort brechen sie in lautes Weinen aus, als sie in den Amtsgerichtssaal geführt werden. Seit Ende Februar haben sie in Untersuchungshaft gesessen, was sie offenbar genauso beeindruckt hat wie die Strafe die sie hier erwarten könnte. Angeklagt sind schwerer Bandendiebstahl (neun Fälle) und schwerer Computerbetrug (vier Fälle). Für jeden einzelnen Fall sieht das Gesetz eigentlich eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft vor.

Verständigung im Rechtsgespräch

Doch soweit kommt es nicht: Nach einem nicht öffentlichen Rechtsgespräch zwischen ihren Verteidigern, Staatsanwalt und Gericht wird eine Verständigung getroffen: Eine Bewährungsstrafe soll es sein, ein Jahr und zehn Monate. Bandenmäßiges Vorgehen lässt sich, trotz der aktiven Unterstützung der Ehemänner am Geldautomaten, angeblich nicht nachweisen.

Verteidiger Philippos Botsaris freut sich bei Facebook: „Vor dem Gerichtsgebäude fiel meine Mandantin ihrem Ehemann vor Freude in die Arme, da sie mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet hat.“