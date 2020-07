Der BMW prallte in die Leitplanke am Volmeabstieg.

Unfall Hagen: BMW fährt am Volmeabstieg geradeaus in die Leitplanke

Eilpe. Schwerer Unfall am Volmeabstieg am Mittwochmorgen. Ein BMW prallte gegen eine Leitplanke. Der Abstieg ist aktuell gesperrt.

Ein BMW Kombi prallte in Richtung Hagener Innenstadt (von Emst kommend) in einer scharfen Rechtskurve, die Richtung Volmestraße führt, gegen die Leitplanke. Nach ersten Erkenntnissen wohl in suizidaler Absicht. Zuvor soll der Wagen wohl mehrere Fahrzeuge am Volmeabstieg überholt haben. Der Volmeabstieg ist aktuell noch gesperrt, die Aufräumarbeiten laufen. Der Fahrer des Wagens verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.