Boele. Eine 66-jährige Hagenerin stellte fest, dass an ihrem VW Golf der Katalysator demontiert worden war. Die Polizei ermittelt.

Ein Katalysator wurde am Freitag, 29. Mai, an einem VW Golf in Boele abgebaut und entwendet: Um 8.45 Uhr stellte eine 66-jährige Hagenerin an der Straße Am Bügel fest, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an ihrem geparkten Auto der Katalysator abgebaut und gestohlen wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Telefonnummer 02331-9862066 .