Hagen-Boele: Mofafahrer (64) bei Unfall leicht verletzt

Boele. Ein 20-jähriger Renaultfahrer übersieht im Kreisverkehr in Boele einen Mofafahrer. Der 64-Jährige kommt zu Fall.

Ein 64-jähriger Mofafahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Hagener fuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Gefährt in den Kreisverkehr am Boeler Ring ein. Als er sich im Kreisverkehr befand, wurde er nach ersten Ermittlungen von einem 20-jährigen Renaultfahrer übersehen. Dieser war aus Richtung Boeler Ring in den Kreisverkehr eingefahren.

Der 64-Jährige konnte zwar noch ausweichen, kam aber zu Fall. Er verletzte sich leicht und musste in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.