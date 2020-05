Hagen: Borkenkäfer-Befall zerstört Graureiher-Brutkolonie

Wenn sie fast ohne Flügelschlag am Himmel über dem Volmetal kreisen, wirken sie geradezu majestätisch. Doch sobald sie ihre Nester, also ihr luftiges Zuhause am Ufer der Volme ansteuern, ist es mit dem royalen Auftritt der stattlichen Vögel mit einer Spannweite von bis 1,80 Metern vorbei – dort erwartet die Tiere nicht etwa ein prächtiges Monarchenschloss, sondern erbarmungswürdige Baumskelette.

Bestände haben sich deutlich erholt Die Bestände der Graureiher haben seit der Einführung der Schonzeit im Jahre 1974 sich wieder deutlich erholt. Dazu beigetragen hat aber auch die bessere Gewässerqualität und das vielfältigere Nahrungsangebot in den Landschaftsschutzgebieten in Hagen. Die Graureiher der Region siedeln ihre Kolonien allesamt in Fichtenbeständen an, die angesichts des Borkenkäferbefalls zurzeit stark gefährdet sind. Die Nester sitzen meist im oberen Drittel des Baums dicht am Stamm. Inzwischen verbleiben die Graureiher auch in den Wintermonaten meist in den heimischen Flusstälern. Die Monate April und Mai stehen ganz im Zeichen des Brutgeschäftes und der Aufzucht des Nachwuchses.

Hagens größter Graureiher-Kolonie am Rande des Ambrocker Wegs droht das Aus: Die Kronen der stattlichen Fichtenbäume, in denen zuletzt bis zu 30 Paare brüteten, sind angesichts des massiven Borkenkäferbefalls längst abgestorben. Der Anblick der etwa 90 Zentimeter großen Tiere, die sich dort trotz der gespenstischen Kulisse mit elterlicher Fürsorge um ihre Gelege kümmern, erinnert eher an eine apokalyptische Endzeit-Szene denn an eine putzige Kinderstube aus der heimischen, gefiederten Tierwelt.

Vom Oeger Holz ins Volmetal

Die vor allem in Anglerkreisen gerne als „Fischreiher“ verunglimpften Vögel waren nach dem Zweiten Weltkrieg, als bloß noch wenige Paare an der Hasper Talsperre brüteten, in unseren Breiten nahezu ausgestorben. Erst in den 80er-Jahren wurden wieder einige Tiere im Lennetal zwischen Werdohl und Altena gesichtet, die sich auch in Richtung Oeger Holz an der Stadtgrenze zu Letmathe in Hagen eine neue Heimat suchten. Bis in die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein siedelten dort bis zu 20 Brutpaare, deren Nachwuchs über die Bergrücken der Volmetaler Höhen hinweg sich nach Ambrock orientierte und weitere Horste in den exponierten Fichten am Ufer der Volme baute.

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2007: Damals waren die Fichten, in denen die Graureiher auch damals schon nisteten, in Ambrock noch gesund. Foto: SIEKMANN, Marco / WP

Andreas Welzel vom Naturschutzbund Hagen (Nabu) zählte in den Jahren 2006 und 2007 bis zu 34 Brutpaare an dem Standort, die zur Nahrungsbeschaffung – zum Speiseplan gehören neben Fischen vorzugsweise Mäuse und Amphibien – von Ambrock aus über das gesamte Hagener Stadtgebiet ausschwärmten. Während sich die Kolonie in den Ambrocker Fichtenbeständen stabil entwickelte, wurden die Graureiher aus Hohenlimburg offenkundig vertrieben: „Anwohner haben mir berichtet, dass Angler die Vögel seinerzeit mit Laserpointern vergrämt haben. Und dann hat auch noch Kyrill dem Oeger Holz den Rest gegeben“, erzählt Welzel.

Im Volmetal bedrohte derweil eine Fällaktion den Standort der Graureiher-Horste. Doch im Dialog mit den Forstbesitzern gelang es den Naturschützern, das Revier der Vögel, die inzwischen nicht mehr auf der Roten Liste stehen, weitgehend zu bewahren. Doch gegen das Fortschreiten des Borkenkäfers in den heimischen Nadelholz-Revieren gibt es jetzt kein Mittel mehr. „In den nächsten beiden Jahren verlieren die Stämme sicherlich ihre Standsicherheit“, weiß auch Ralf Blauscheck, Leiter der Biologischen Station am Haus Busch, dass die Graureiher-Kolonie in Ambrock kaum noch eine Zukunft hat.

Vögel suchen Ausweichquartiere

Spätestens wenn die Fichten drohen, auf die Zufahrt zur Ambrocker Klinik zu stürzen, dürfte die Kettensäge dort Fakten schaffen. „Ich gehe jedoch davon aus, dass die Tiere Ausweichquartiere in der Umgebung finden“, meint Blauscheck. Noch würden die Vögel am vertrauten Standort aus alter Gewohnheit ihre Gelege ausbrüten. Auf den dichten, optischen Schutz der Fichtenkronen seien sie ohnehin nicht angewiesen, weil sie in unseren Breiten keine natürlichen Feinde hätten und lediglich den attraktiven Startplatz in Gewässernähe suchten.

Nabu-Vorstandsmitglied Welzel plädiert allerdings dafür, die Baumskelette nicht alle gleichzeitig zu fällen, damit die Graureiher die Chance erhalten, sich in Ruhe neue Ansiedlungsplätze zu suchen. Immerhin hat er dort aktuell 23 Horste gezählt, von denen immerhin 21 von Paaren besetzt sind. „Einige Vögel brüten noch, andere haben schon Jungtiere.“

Eine neue Kolonie scheint sich derweil bereits am Fuße der Hohensyburg anzudeuten. „Am Ostbecken des Hengsteysees waren zuletzt etwa fünf bis sieben Brutpaare zu beobachten“, berichtet Andreas Welzel. Im März habe er dort schon wieder mehrere Graureiher gesehen, die sich an der Ruhr nach Brutplätzen umgesehen hätten. Doch inzwischen sei dort kein Vogel mehr zu entdecken: „Da ist etwas passiert“, zeigt sich der Nabu-Vertreter besorgt. „Wenn jetzt auch noch die Kolonie in Ambrock durch den Borkenkäfer-Befall in Gefahr gerät, steht die Zukunft der Graureiher in Hagen in den Sternen.“