Hagen: Bundespolizei enttarnt falschen „Kollegen“

Hagen. Ein 20-Jähriger hat sich als Polizist ausgegeben und trug Dienstmütze, Uniformhemd und eine geladene Waffe. Der Bundespolizei gefiel das nicht.

Er trug Dienstmütze, Uniformhemd und hatte eine geladene Schreckschusspistole dabei: Die Bundespolizei hat am Hagener Hauptbahnhof einen vermeintlichen Kollegen mit allerlei Ausrüstung gestoppt. Bei dem 20-Jährigen, der sich zuvor in einem Abellio-Zug von Siegen nach Hagen als Polizist ausgegeben habe, seien auch ein nicht zugelassenes Pfefferspray, ein verbotenes Einhandmesser, Handschellen und eine Taschenlampe gefunden worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Berufswunsch des 20-Jährigen: Polizist

Fast ausgerüstet wie ein echter Polizist: Der Mann hatte eine Dienstmütze des Landes NRW, eine geladene Schreckschusspistole, ein nicht zugelassenes Pfefferspray, ein verbotenes Einhandmesser, Handschellen und eine Taschenlampe dabei. Foto: Bundespolizei

Demnach war der 20-Jährige am Samstagabend Bahnmitarbeitern in dem Zug in Richtung Hagen aufgefallen. Ihnen sei der vermeintliche Polizist merkwürdig vorgekommen, zudem habe er keinen Dienstausweis vorzeigen können. In Hagen überprüfte dann die echte Bundespolizei den Mann.

Der 20-jährige Deutsche aus Castrop-Rauxel habe angegeben, dass er gerne bei der Polizei arbeiten würde und zudem Uniformen liebe. „Er wurde daraufhin über den Straftatbestand der Amtsanmaßung aufgeklärt und seine „Ausrüstung“ wurde sichergestellt“, erklärte die Polizei.

Gegen den jungen Mann sei zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. „In bürgerlicher Kleidung durfte er später die Wache verlassen.“ (dpa)