Hagen: „Cabdo Food“ liefert Essen per Mietwagen

Mit "Capdo Food" drängt ein Dortmunder Startup auf den Markt für Essenslieferung per Bestellung in Hagen. Die Lieferungen organisiert die Mietwagenfirma "Black Car" in Hohenlimburg.

Hohenlimburg / Hagen. Seit gut einem Jahr vermittelt die App "Cabdo" nun Mietwagen im Hagener Stadtgebiet. Ab heute kommen Essenslieferungen dazu.

Ein neuer Lieferservice drängt ab heute von Hohenlimburg auf den Hagener Markt: Mit „Cabdo Food“ lässt sich das Essen hiesiger Gastronomen per Smartphone bestellen und bis vor die Haustür liefern. Zum Start sind fünf Restaurants aus dem Stadtgebiet hinterlegt: Das Restaurant zum Adler in der Nahmer, der Rosengarten an der Selbecke, das Sakura Sushi-Restaurant am Theater, das asiatisch-mongolische Buffetrestaurant Kaisergarten und das Ristorante Enotria am Emilienplatz.

Hohe Qualität bei Gastronomie

Nun ist die Idee einer App, mit der man Essen bestellen und liefern lassen kann, nicht neu. Platzhirschen wie „Lieferando“ und „Lieferheld“ gehören zu den bekannten Vertretern dieser Branche. Die App „Cabdo Food“ sei aber anders, betonen die Macher: „Wir wollen nicht das zweite Lieferando werden“, betont Alexander Nemirovski, Chef von „Cabdo Food“. Vielmehr gehe es darum, „die besten Gastronomen der Stadt“ auf eine Plattform zusammenzubringen. „Wir wollen unseren Kunden ermöglichen, dass sie zuhause Essen gehen können. Man merkt den Unterschied zwischen einem Salat für 4 Euro oder für 15 Euro.“ Die Idee der Firma: Während Apps bisher meist den blassen Lieferflyer bieten, will „Cabdo Food“ die Hochglanz-Speisekarte sein.

Ausgewählte Restaurants für die App

Um auszuwählen, welche Restaurants im Hagener Stadtgebiet anzeigt werden, greifen die Macher auf ihr Kerngeschäft zurück: Denn hinter „Cabdo Food“ steckt das Startup „Cabdo“ aus Dortmund, das Mietwagen per App vermittelt. Im Hagener Stadtgebiet fährt das Startup seit bald einem Jahr über die Funkmietwagen von „Black Car“ in Elsey. „Die Auswahl der ersten Restaurants in Hagen fiel leicht, weil wir mit Black Car vor Ort vertreten sind“, so Wladislaw Tepliakov, Gründer von „Cabdo“. Man wisse neben der Recherche auf Bewertungsportalen und Empfehlungen auch aus der Erfahrung der bisherigen Fahrten heraus, wo es beliebte Restaurants gebe. Langfristig gibt sich Tepliakov offen, diese Liste für Hagen zu erweitern: „Wenn wir merken, dass die Nachfrage in Hagen stabil kommt, dann können wir auch mehr Restaurants anbieten und gleichzeitig mit Black Car die Flotte ausweiten.“

Im Stammsitz in Dortmund ist „Cabdo Food“ seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 auf dem Markt. Laut Tepliakov sei die Zahl der angebotenen Gastronomien dort von fünf auf mittlerweile 17 Restaurants gewachsen.

Aufträge ergänzen Mietwagen-Geschäft

Derweil blickt die Chefin von "Black Car" zufrieden auf das erste Jahr der Kooperation mit „Cabdo“ zurück und erhofft sich nun von „Cabdo Food“ frischen Rückenwind für das Geschäft. Denn wer über die App sein Essen bestellt, der bekommt die Bestellung von „Black Car“ geliefert. „Diese Aufträge gehen nahtlos in den Alltagsbetrieb mit ein“, so Giouroukaki. Ein neuer Geschäftszweig in der schwierigen Corona-Zeit.

Freischaltung am 28. Januar

Am 28. Januar um 12 Uhr soll die App für Hagen freigeschaltet werden. Der Radius für Bestellungen geht rund 15 Kilometer, von der Obernahmer bis Garenfeld, von Wehringhausen bis Dröschede. Pro Bestellung bei „Capdo Food“ fällt neben dem Preis für das Essen auch eine Lieferpauschale von 3 Euro an. ​

Anteil von Bestellung fließt an "Capdo"

Um "Cabdo Food" nutzen zu können, muss man die App "Cabdo" herunterladen und sich mit Email und Passwort anmelden. Von jeder Bestellung bei "Cabdo Food" fließt ein prozentualer Anteil zum Unternehmen. Wie groß dieser Anteil ist, dazu will "Capdo" keine Angaben machen. Nur soviel: es seien "faire Konditionen."







Rund 60.000 Nutzer

Das Startup "Capdo" aus Dortmund wurde 2017 gegründet und beschäftigt etwa 40 Mitarbeiter. Laut eigenen Angaben nutzten rund 60.000 Personen die App "Capdo", um sich einen Mietwagen zu bestellen.