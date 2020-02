Hagen-Dahl: Brauerei-Seniorchef Eduard Vormann ist tot

Eduard Vormann, Seniorchef der Vormann-Brauerei in Dahl, ist am 24. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben.

Er wurde 1929 als Sohn des Brauereibesitzers Ernst Vormann und seiner Frau Hertha in Wuppertal geboren. 1941 kam er auf die Hermann-Lietz-Schule, die ihn sein Leben geprägt hat. Im Jahr 1952 trat er die Brauerlehre bei seinem Onkel Edi Vormann an, absolvierte die Brauerschule in Ulm. An der Doemensschule in München legte er 1955 die Braumeisterprüfung ab. Eduard Vormann führte die Familienbrauerei viele Jahrzehnte erfolgreich durch schwierige Zeiten, die vom großen Brauereisterben geprägt war. Er war stolz auf seine kleine und moderne Brauerei, die er 2004 an die vierte Generation weitergab und für die er bis zuletzt beratend tätig war. Während eines Besuchs eines Schulfreundes in Niedersachsen lernte er seine spätere Frau Zita kennen, die er 1959 heiratete. Mit Zita hatte er drei Kinder und fünf Enkelkinder. Seine philosophische Ader war ein prägender Charakterzug. Foto: Familie Vormann