Hagen: Darum muss der Muschelsalat abgesagt werden

Leicht hat es sich die Stadt Hagen - allen voran Kulturdezernentin Margarita Kaufmann und Astrid Jacobs, Leiterin des Kulturbüros - nicht gemacht, die seit Jahrzehnten bei den Hagener Bürgern beliebte Sommerkulturreihe „Muschelsalat“ abzusagen, doch aufgrund der strengen Auflagen rund um die Corona-Krise sahen sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen.

Hauptgrund: Das Open-Air-Festival, das stets über mehrere Wochen an verschiedenen Plätzen durchgeführt wird, gilt unter dem Gesichtspunkt Publikumsresonanz eindeutig als Großveranstaltung. Und laut Bundesregierung und Länder sind solche Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August 2020 untersagt.

Auch die neben der Stadt Hagen mitbeteiligten Veranstalter - Kulturzentrum Pelmke und WDR Cosmo - sähen diesen Schritt leider als eine notwendige Konsequenz aus der Corona-Pandemie, so Stadtsprecherin Clara Berwe.

Drohende Ausfallhonorare

Eine Verschiebung in den Herbst kommt nicht in Frage, da derzeit noch nicht fest steht, ob überhaupt und wenn ja, unter welchen Auflagen Events in den Herbstmonaten wieder durchgeführt werden dürfen. Und eine kurzfristige Absage wenige Wochen vor Veranstaltungsbeginn würde für den Auftraggeber, also der Stadt Hagen, enorme finanzielle Defizite durch Ausfallhonorare, die dann gezahlt werden müssten, bedeuten. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-kultur-event-reihe-muschelsalat-fuer-sommer-abgesagt-id228953369.html

Der Muschelsalat - hier ein Foto vom Eilper Bleichplatz aus dem letzten Sommer - wird als Großveranstaltung eingestuft. Foto: Michael Kleinrensing

Weitere Gründe, warum eine Absage der Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr zum 34. Mal stattgefunden hätte, unabwendbar ist: Einige Events finden - und das wäre in diesem Sommer nicht anders gewesen - an außergewöhnlichen Orten statt, an denen die Einhaltung geltender Abstandsregeln und höherer Hygienevorschriften kaum umzusetzen gewesen wäre. In diesem Fall hätten die Veranstaltungen an einen anderen Ort verlegt werden müssen, was problematisch geworden wäre, da bereits jetzt einige Frühjahrsveranstaltungen in den Herbst verschoben wurden und alternative Kulturaustragungsstätten dann ausgebucht sein könnten.

Wirtschaftliche Aspekte

Auch wirtschaftliche Aspekte sind berücksichtigt worden. Durch abzusehende Auflagen wie Beschränkungen der Personenzahl und Abstandsgebote würde es vermutlich zu enormen Publikumsverlusten kommen.

Zwar werden für die Muschelsalat-Events keine Tickets verkauft, trotzdem lebt die Reihe von Hunderten Besuchern pro Abend, was auch Sponsoren beflügelt, den Muschelsalat finanziell zu unterstützen.

Weitere Hürden: Sollten die momentan geltenden internationalen Reiseverbote längerfristig bestehen, steigt die Gefahr, dass internationale Künstler auch demnächst nicht nach Deutschland reisen können. „Würden die meisten Künstler jedoch erst kurz vor Beginn des Festivals ihre Flüge buchen, müsste mit einer beinahe Verdoppelung der Reisekosten gerechnet werden“, erläutert Stadtsprecherin Berwe und ergänzt: „Außerdem gehören einige der Künstler, die gebucht worden wären, selbst zur Risikogruppe und sehen daher momentan von jeglichen Terminzusagen ab.“

Und auch das Muschelsalat-Publikum gehört - betrachtet man das Durchschnittsalter - zu einem nicht unerheblichen Teil zur Risikogruppe.

Kosten derzeit noch überschaubar

Die bisher angefallenen Kosten sind für die Stadt Hagen derzeit noch überschaubar. Ab jetzt müssten aber konkrete Vereinbarungen mit Künstlern, Verlagen, Gastronomen und Technikfirmen getroffen werden, Marketingmaßnahmen müssten initiiert und umgesetzt, das Programmheft müsste grafisch und drucktechnisch in Auftrag gegeben werden. Der jetzige Zeitpunkt wäre also für die Stadt Hagen vermutlich ein kostspieliger „point of no return“.