Hagen: Der Rosenmontagszug startet heute um 14 Uhr

Hagen-Mitte. Um 14 Uhr startet der große Hagener Karnevalszug an der Frankfurter Straße. Dann geht es durch die City nach Wehringhausen.

Im Vergleich zum gestrigen Rosensonntag spielt das Wetter heute zumindest einigermaßen mit: Gleich beginnt der Straßenkarneval in Hagen.

Die Schlüsselübergabe findet um 13.30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz statt – dann übergibt OB Schulz zumindest symbolisch an das Prinzenpaar Dennis I. und Doreen I. die Macht.

Der Zug mit Prunkwagen und Fußgruppen geht um 14 Uhr an der Springe (Frankfurter Straße) los und begibt sich dann in Richtung Ebert-Platz. Später geht’s nach Wehringhausen, der Zug endet an der Augustastraße.

Rosenmontagsparty im Rathaus

Ab 15.30 Uhr wird im Rathaus Rosenmontag gefeiert – dazu sind alle Bürger eingeladen, der Eintritt zur Karnevalsparty ist frei. DJ Timm legt Stimmungsmusik auf, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Die zweite Hagener Karnevalskirmes mit zahlreichen Karussells und Buden endet am heutigen Rosenmontag gegen 22 Uhr.

In etlichen Hagener Kneipen wird natürlich auch gefeiert.

Einige Geschäfte in der Innenstadt bleiben am heutigen Montag geschlossen, einige schließen mittags. Die Rathaus-Galerie hat wie gewohnt bis 20 Uhr geöffnet.