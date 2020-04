Hagen: Dreister Betrug mit Tickets kostet Bahn 125.000 Euro

In seiner Heimat in Ghana besuchte er nur sechs Jahre lang die Schule. Seine hervorragenden Internet-Kenntnisse eignete er sich im Selbststudium an. Am Computer war der Schwarzafrikaner (36) aus Hagen schließlich so fit, dass er online in 1865 Fällen internationale Zugfahrkarten und regionale Monatstickets ergaunern konnte. Der Deutschen Bahn AG ist dadurch ein Schaden von über 125.000 Euro entstanden.

Seit sechs Monaten sitzt der Mann aus Vorhalle in Untersuchungshaft, seit Mittwoch steht er vor dem Landgericht. Vorwurf: gewerbsmäßiger Computerbetrug.

Drei Jahre trickreich aktiv

Im Zeitraum von Oktober 2016 bis Oktober 2019 hatte er, so sein Geständnis, im großen Stil trickreich erlangte DB-Online-Tickets an Freunde, gute Bekannte und Fremde verkauft. Bei seinen afrikanischen Landsleuten in NRW-Asylunterkünften, insbesondere in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Hagen, waren die preisgünstigen VRR -Monatstickets sehr begehrt.

So soll der Großcoup abgelaufen sein: Über das sogenannte Darknet, einem nicht frei zugänglichen Bereich im Internet, in dem sich häufig Kriminelle tummeln, hatte sich der Angeklagte fremde Kreditkartendaten beschafft und damit missbräuchlich Online-Tickets der Deutschen Bahn gebucht. Dafür verwendete er 24 gefälschte E-Mail-Adressen. Die Tickets wurden über das Internetportal der DB mittels des Chat-Programms WhatsApp legal aufs Handy geladen. Sie galten damit als echt und fielen selbst bei einer Kontrolle im Zug nicht auf.

Ertrickste Fahrausweise auch selbst genutzt

Der Angeklagte nutzte die ertricksten Bahn-Fahrausweise auch selbst, um regelmäßig zwischen der Volmestadt und Palermo kostengünstig hin und her zu pendeln. In Italien hätte er sich eigentlich ständig aufhalten müssen, weil er dorthin abgeschoben worden war, nachdem ein deutsches Gericht seinen Asylantrag 2014 abgelehnt hatte.

Doch hier in Hagen wohnen noch sein Kind (8) und seine Lebensgefährtin. Die Nigerianerin (32) soll ebenfalls mit gefälschten Tickets in Ruhrgebiets-Zügen unterwegs gewesen sein – sie ist in 76 Fällen mitangeklagt. In ihrem Fall kommt Datenhehlerei mit einem Schaden von gut 3700 Euro in Betracht.

Nur 20 Euro Gewinn pro Ticket

Ihr Verteidiger David Lakwa: „Meine Mandantin hat die Tickets von ihrem Mann bekommen und ist damit durch Deutschland und Italien gereist. Sie war stets gutgläubig und hatte nie den Verdacht, dass sie illegal besorgt sein könnten.“ Der Verteidiger des Hauptangeklagten, Thorsten Merz: „Mein Mandant räumt die Anklagevorwürfe in vollem Umfang ein. Er hat an den Fahrausweisen zwischen fünf und 50 Euro verdient, im Schnitt nur 20 Euro Gewinn gemacht.“

Bereits im Vorfeld hatte die Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Dr. Bettina Wendlandt den Verteidigern des Pärchens zu verstehen gegeben, dass eine Bewährungsstrafe für den angeklagten Mann nicht mehr infrage käme. Seine Lebensgefährtin müsse mit einer Haftstrafe von etwa einem halben Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, oder einer Geldstrafe rechnen.

Der Hauptangeklagte schluchzte: „Es tut mir sehr leid. In den letzten sechs Monaten im Gefängnis habe ich sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Ob ich den Schaden je wieder gut machen kann, weiß ich nicht.“