Hagen: Durch das Freilichtmuseum mit Mundschutz

Museen, so hat es die Landesregierung entschieden, dürfen wieder öffnen. Während das Freilichtmuseum den Beschluss bereits ab heute umsetzt, ist noch offen, wann die städtischen Museen (Osthaus, Werdringen, Hohenhof) Besucher empfangen. Am gestrigen Montag war die Wiedereröffnung Thema im Krisenstab, heute wird im Verwaltungsvorstand, an dem neben Oberbürgermeister Erik O. Schulz auch alle Dezernenten teilnehmen, darüber gesprochen. Im Vordergrund steht dabei, wie die „strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben“, die das Land festsetzt, eingehalten werden können.

„Natürlich ist es das Ziel, auch in Hagen zeitnah die Museen, die Musikschule, die Volkshochschule und die Büchereien schrittweise wieder zu öffnen“, erklärt Thomas Bleicher, Sprecher der Stadt, „den geordneten Weg dahin werden wir im Verwaltungsvorstand erörtern.“ Die dazu notwendigen Entscheidungen würden sowohl mit Blick auf die Machbarkeit (z. B. bauliche Gegebenheiten in den Museen, Hygieneanforderungen etc.) getroffen als auch im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern sowie Besuchern.

Geübt im Abstand-Halten

Konkreter wird Rouven Lotz, Leiter des Emil-Schumacher-Museums, das im Kunstquartier mit dem städtischen Osthaus-Museum über einen gemeinsamen Eingang und ein Kassensystem verbunden ist: „Ich erwarte, dass wir spätestens am 12. Mai öffnen. Wir fiebern dem Tag entgegen.“ Aus Sicht von Lotz sind Museen Orte, an denen die Menschen seit jeher geübt darin seien, Abstand zueinander zu halten.

Bereits am heutigen Dienstag eröffnet das Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Selbecke. Maximal 550 Besucher dürfen gleichzeitig auf das Gelände. Allerdings gelten Voraussetzungen. So müssen alle Besucher ab sechs Jahren in den Innenbereichen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Masken müssen mitgebracht werden. Daneben gibt es an mehreren Gebäuden Zugangskontrollen. Die meisten Vorführbetriebe bleiben geöffnet. Einzelne Bereiche bleiben geschlossen.

Weitere Infos unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de