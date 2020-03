Hagen: Einbrecher treten Tür zur Turnhalle ein

Wehringhausen. Einbrecher sind am Wochenende in die Turnhalle in Wehringhausen eingestiegen. Wer hat was gesehen?

Unbekannte sind am Wochenende in die Sporthalle an der Eugen-Richter-Straße eingestiegen. Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Er hatte bei einem Spaziergang festgestellt, dass die Eingangstür offenstand. Der zuständige Objektbetreuer der Stadt konnte informiert werden und erklärte, dass das Objekt derzeit an einen Schützenverein vermietet ist und seit vergangenem Freitag nicht mehr betreten wurde.

Die Täter hatten ein Glaselement der Eingangstür nach innen herausgetreten, befanden sich aber nicht mehr in der Halle. Es entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Ob die Täter etwas aus der Halle gestohlen haben, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise: 986 2066.