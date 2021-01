Hagen: Empfangstheke aus Bürgerhalle erfährt zweite Rettung

Die Empfangstheke wurde 1965 in der damals neu erbauten Hagener Bürgerhalle platziert. Vor 20 Jahren fand das Möbelstück in der Konkordiastraße eine neue Heimat.

Hagen Bike-Store-Chef Schepers hat vor 20 Jahren die alte Empfangstheke vor der Tonne bewahrt. Was nun mit dem riesigen Möbelstück passiert.

Die ehemalige Empfangstheke aus der Bürgerhalle erfährt ihre zweite Rettung. 2001, im Zuge des Abrisses der gut 35 Jahre zuvor erbauten Bürgerhalle, sollte die riesige Theke ursprünglich entsorgt werden. Und auch jetzt wäre das monströse Möbelstück beinahe aufs Abstellgleis geschoben worden. Doch das brachte Hans Werner Schepers nicht übers Herz. Der Inhaber und Geschäftsführer des Music- und Bike-Stores in der Konkordiastraße 11 arbeitet die Theke nun selbst auf und verkleidet sie mit hellem Eichenholz, „das wird richtig schick“, ist sich Schepers sicher.

Alte Sachen bewahren

Zum Hintergrund: Hans Werner Schepers bezeichnet sich selbst als „Old-School-Typ“, der historische Schätzchen mag und dem es wichtig ist, alte Sachen samt ihrer Geschichten zu bewahren. „Die Vorbereitungen und Abrissarbeiten rund um die ,Neue Mitte‘ habe ich vor über 20 Jahren täglich mitbekommen, da ich mit meinem Laden ,Music Store‘ damals noch in der Rathaus-Passage ansässig war“, sagt der Geschäftsinhaber.

Wie er dazu kam, die ursprünglich quadratisch in der damaligen Bürgerhalle am Rathaus aufgebaute Empfangstheke zu retten? Hans Werner Schepers lacht: „Die Abbrucharbeiten in der Halle liefen auf Hochtouren. Als ich dort durch die Scheiben blickte, wunderte ich mich über das Monster, das dort noch stand.“

Daraufhin habe er den Bauleiter gefragt, was mit der Theke geschehe. „Die kommt in die Tonne“, habe dieser geantwortet. Doch Schepers Interesse an dem alten Möbelstück war geweckt. „Der Bauleiter schmunzelte und meinte nur ,Stell uns eine Kiste Andreas Pils in die Ecke und gut ist’s“. Gesagt – getan.

Abtransport war aufwendig

„Wir haben die Theke in zwei Teile geteilt und per Lkw abtransportiert, das war ein Riesenaufwand.“ In der Konkordiastraße wurde die eine Hälfte der Theke im Verkaufsraum, die andere Hälfte im Untergeschoss aufgebaut. „Im Original war im unteren Bereich der Theke eine Fußheizung eingebaut. Schließlich saßen die städtischen Mitarbeiter über Stunden hinter der Empfangstheke in der riesigen, zugigen Bürgerhalle.“

Die Fußheizung hat der Einzelhändler damals entfernt und das dunkle Nussbaumholz (Schepers:„Wir haben dazu immer Gelsenkirchener Barock gesagt“) hat er grau gestrichen.

Doch im Laufe der Jahre waren mehr und mehr Gebrauchsspuren zu sehen. „Jetzt – also während des zweiten Lockdowns – hab‘ ich überlegt, weg mit der alten Theke oder aufarbeiten‘? Aber ich bin eben ein ,Old-School-Typ‘.“

Hingucker des Ladens

Gemeinsam mit seinem Bruder Stefan und seinem Mitarbeiter Thomas Schenk vergrößert Schepers nun die Auflage und hübscht die Theke auf, „sie soll der Hingucker des Ladens werden.“

Apropos zweiter Lockdown: Der Music- und Bike-Store ist – genau wie fast alle anderen Geschäfte aufgrund der Corona-Pandemie – seit Mitte Dezember geschlossen, „zum Glück dürfen wir die Fahrrad-Werkstatt aber weiterhin betreiben“, sagt Hans Werner Schepers. Die Corona-Zwangspause im Laden habe er genutzt, um die Werkstatt neu einzurichten, „wir haben hier jetzt fünf Arbeitsplätze mit Luftanschlüssen und Diagnosegeräten.“

Allgemein boome der Fahrradverkauf (besonders der Bereich E-Bike) natürlich, Probleme gebe es allerdings bei den Herstellern und Lieferanten, „für manches Zubehör muss man mittlerweile zwölf Monate Lieferzeit einkalkulieren und einige Fahrrad-Modelle sind ausverkauft.“

Weitere Informationen

Hans Werner Schepers ist seit 36 Jahren selbstständig. Ursprünglich betrieb er in der Rathaus-Passage den Music Store, hatte damals an die 50 Klaviere und 20 Flügel im Geschäft und im Lager. Im Jahre 2000 zog er mit dem Music Store in die Konkordiastraße 11 und schaffte sich dort mit dem Bike Store ein zweites Standbein. Schepers hat zehn Mitarbeiter.