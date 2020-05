Hagen-Emst. In der Cunostraße auf Emst wurden Autos mit Graffiti besprüht. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Cunostraße auf Emst zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Autos.

Die Fahrzeuge wurden mit Farbe besprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331-9862066.