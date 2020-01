Wehringhausen. Der Brand in der Taubenstraße war für die Feuerwehr mit elf geretteten Menschen eine Herausforderung. Jetzt steht die Brandursache fest.

Hagen: Experten finden Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus

Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Taubenstraße am vergangenen Dienstag steht nun fest, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Nach einer Überprüfung durch einen Brandsachverständigen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Bei dem Brand war es zu dramatischen Szenen mit einer Bewohnerin gekommen. Die Frau, die ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Villa Post in Hagen hat, stand bereits im Fenster und drohte aus Verzweiflung, sich in die Tiefe zu stürzen.

Schaden liegt weit im sechsstelligen Bereich

Die Frau und weitere zehn Personen konnten letztlich aus dem Haus gerettet werden. Mehrere Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kliniken eingeliefert. Mittlerweile steht auch fest, dass sich der Brandschaden sich auf mehrere hunderttausend Euro beläuft.