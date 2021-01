Hagen: Falsche Pflegedienstmitarbeiter machen fette Beute

Hagen Zu einem dreisten Trickbetrug kam es am Mittwoch in Hagen. Falsche Pflegedienstmitarbeiter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Zu zwei Fällen von Trickbetrug, bei dem sich die Täter beide Male als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgaben, kam es am Mittwoch in Hagen.

Zunächst klingelte ein Unbekannter gegen 12 Uhr bei einer 95-Jährigen in der

Eppenhauser Straße und gab an, ein Pflegedienstmitarbeiter zu sein. Die Frau ließ

ihn daraufhin in ihre Wohnung. Dort sah sich der Mann zunächst um und setzte

sich dann an ihren Küchentisch. Anschließend verließ er die Wohnung zügig und

ohne sich zu verabschieden. Kurze Zeit später stelle die Frau den Verlust einer

Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag darin fest.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte kann durch die 95-Jährige und weitere Zeugen wie folgt

beschrieben werden: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, dunkle, kurz rasierte Haare, komplett

schwarz, unter anderem mit einem Mantel bekleidet und er führte eine schwarze

Aktenmappe mit sich.

Zu einem weiteren Trickbetrug kam es dann gegen 15 Uhr in der Brüderstraße.

Ein Unbekannter klingelte bei einer 90-Jährigen und gab sich ebenfalls als

Pflegedienstmitarbeiter aus. Die Frau ließ den Mann in ihre Wohnung. Nach einem

kurzen Gespräch verließ der vermeintliche Mitarbeiter die Wohnung wieder und die

Frau bemerkte das Fehlen von zwei Schmuckstücken.

Laut Angaben der 90-Jährigen handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 35-45

Jahre alten Mann, welcher unter anderem mit einem beigen Jackett bekleidet war.

Kriminalpolizei ermittelt

Ob es sich bei den Taten um denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer

02331/986 2066 zu melden.

Präventionshinweise und mehr zum Thema Trickbetrug finden Sie unter den

folgenden Links: https://polizei.nrw/senioren

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/