Hagen: Falscher Kripobeamter entpuppt sich als Räuber

Hagen. Ein angeblicher Kriminalbeamter nimmt in Hagen bereits zum zweiten Mal einen Passanten aus. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Erneut ist ein Hagener Opfer eines falschen Kripobeamten geworden. Bereits am Sonntagabend kam es in der Loxbaumstraße zu einem Raub, bei dem sich ein Unbekannter als Kriminalbeamter ausgab und so sein Opfer zur Herausgabe seiner Geldbörse aufforderte.

Am Dienstag kam es jetzt zu einem ähnlichen Fall in der Straße Am Rastebaum in Altenhagen. Die dortige Parkanlage durchquerte gegen 22 Uhr ein 48-Jähriger, als er von einem Mann angesprochen wurde. Dieser gab vor, ein Kriminalpolizist zu sein und zeigte seinem Opfer eine kreditkartengroße Karte, auf der ein Polizeiwappen zu erkennen war. Der falsche Polizist forderte den 48-Jährigen auf, ihm sein Portemonnaie auszuhändigen, da es sich um eine allgemeine Personenkontrolle handele. Als der Hagener seine Geldbörse hervorholte, trat der Unbekannte seinem Opfer gegen das Bein, griff die Brieftasche, in der sich kein Geld befand, und rannte in Richtung Alexanderstraße davon.

Täterbeschreibung

Der Räuber war etwa 40 bis 45 Jahre alt, dick und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er trug eine dunkle Baseballkappe und eine schwarze Trainingsjacke mit einem Aufdruck, vermutlich drei Buchstaben, auf der Brust. Auffällig waren eine weiße Hose und dunkle Winterhandschuhe. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Hagener Kriminalpolizei davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt, obwohl die Personenbeschreibungen nicht exakt übereinstimmen.

Gleichzeitig empfehlen die Beamten, insbesondere in den Abendstunden aufmerksam zu sein, wenn man von einer einzelnen Person angesprochen wird, die sich als Kriminalbeamter auszuweisen versucht. Im Zweifelsfalls sollten die Bürger den Notruf wählen, falls ihnen die Situation seltsam erscheint. Die Polizeileitstelle kann gegebenenfalls einen Kripoeinsatz bestätigen oder einen Streifenwagen entsenden. Hinweise zu dem Tatverdächtigen: 986 2066.