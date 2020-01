Hagen: Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand

Altenhagen. Bei einem Wohnungsbrand in Altenhagen hat die Feuerwehr Hagen am Montagmorgen eine Leiche entdeckt.

Bei einem Wohnungsbrand in Altenhagen hat die Feuerwehr am Montagmorgen eine Leiche entdeckt. Das hat vor wenigen Minuten die Hagener Polizei bestätigt. Bei dem Opfer soll es sich um eine Rentnerin handeln.

Durch die Flammen isr die von dem Feuer betroffene Wohnung sehr stark verqualmt.. Foto: Michael Kleinrensing

Einem Anwohner war in den Morgenstunden gegen 8.15 Uhr der Brand an der Ecke Allee-/Fraunhoferstraße aufgefallen, als im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Flammen aus einem Fenster zur Straße schlugen. Daraufhin stürmte der Zeuge in das Haus und versuchte, die Bewohner des Hauses zu alarmieren. Währendessen kümmerten sich die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr um die eigentliche Brandursache.

Beim Öffnen der Wohnung schlugen den Einsatzkräften bereits erhebliche Mengen Rauch entgegen. Der Qualm zog prompt ins Treppenhaus, so dass die übrigen Bewohner, darunter auch Kinder, mit Rettungshauben aus dem Haus geführt werden mussten. Die Feuerwehr rief den Massenanfall von Verletzten aus, um die Vielzahl an Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung parallel versorgen zu können. Insgesamt sind 35 Personen in dem Haus gemeldet. Die Hagener Straßenbahn AG stellte einen Bus zur Verfügung, in dem die Evakuierten versorgt und auch von Notfallseelsorgern betreut werden können.

Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Wir informieren weiter, wenn gesicherte Informationen zu den weiteren Umständen und dem Todesopfer vorliegen.